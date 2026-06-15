Le ambizioni mondiali dell’Iraq passano dai piedi di Aymen Hussein. Dietro l'ascesa dell’attaccante, c'è una storia segnata dal dolore e dalle perdite: da bambino ha perso il padre, poi il fratello è stato rapito.

Hai fretta? blue News riassume per te Aymen Hussein è il simbolo delle ambizioni mondiali dell’Iraq, riportato alla Coppa del mondo per la prima volta dopo quarant’anni grazie a un suo gol decisivo.

Dietro la sua ascesa c’è però una storia dolorosa, segnata dall’assassinio del padre quando era bambino e dal rapimento del fratello, di cui non ha più avuto notizie.

Nonostante le tragedie familiari e le difficoltà incontrate lungo il percorso, l’attaccante si prepara ora ad affrontare il torneo più importante della sua carriera.

Quando Aymen Hussein, grande speranza irachena in vista del Mondiale, racconta la propria vita, non mette al centro gol e trofei, ma lutti e sofferenze.

L’attaccante della Nazionale ha perso il padre quando era ancora un bambino. Qualche anno più tardi, suo fratello è stato rapito.

Nonostante tutto, Hussein è riuscito a farsi strada fino ai vertici del calcio iracheno e, con il gol decisivo contro la Bolivia, ha riportato il suo Paese a una Coppa del mondo per la prima volta dopo quarant'anni.

Alla vigilia dell'esordio mondiale contro la Norvegia, in programma mercoledì a mezzanotte - ora svizzera - Hussein è tornato sui momenti più dolorosi della sua vita.

«Era uscito per comprare materiali da costruzione per la nostra nuova casa, che era ancora in fase di realizzazione. Poche ore dopo abbiamo ricevuto una telefonata: ci dissero che nostro padre era stato ucciso e che il suo corpo si trovava in ospedale», ha raccontato l’attaccante in un'intervista ad «Al Jazeera».

All’epoca, l'attuale giocatore dell'Al-Karma aveva appena dodici anni.

«All’inizio non riuscivamo a crederci. Poi siamo andati in ospedale e lì abbiamo trovato il corpo di mio padre. È stata una catastrofe per tutti noi», ha aggiunto il trentenne.

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Interrogato per ore all'arrivo negli Stati Uniti

Diversi mesi dopo quell'episodio, la famiglia è stata colpita da un'altra tragedia: il rapimento del fratello.

«Da allora non abbiamo più avuto sue notizie. Avevo deciso di smettere di giocare a calcio per prendermi cura della mia famiglia, ma mia madre si è opposta. Mi ha chiesto di continuare», ha spiegato Hussein.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Anche al suo arrivo negli Stati Uniti, il calciatore ha dovuto superare alcuni ostacoli, venendo interrogato per ore dalle autorità di frontiera.

Nonostante tutte le avversità, il trentenne si prepara ora ad affrontare il torneo più importante della sua carriera. Francia e Senegal saranno le altre avversarie del girone.

«Aymen è un nome che non ha bisogno di presentazioni. Le sue prestazioni parlano per lui, non solo in Iraq, ma in tutta la regione e nel calcio arabo. Da lui ci aspettiamo molto», ha dichiarato il portiere iracheno Jalal Hassan.