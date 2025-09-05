Il papà di Granit Xhaka: «Sono stato arrestato e torturato»

Arrestato, torturato, umiliato. Il nuovo libro «Mensch Fussballstar» del caporedattore di blue Sport Andreas Böni racconta, tra le altre cose, la storia della famiglia di Granit Xhaka. blue News ne parla in vista della partita in Kosovo.

Taulant Xhaka (FCB) (a sinistra) accanto al padre Ragip Xhaka (a destra) si congeda ufficialmente prima della partita di calcio del gruppo di campionato della Super League svizzera tra FC Basel 1893 e FC Luzern allo stadio St. Jakob-Park di Basilea, sabato 24 maggio 2025.

La Svizzera inizia la sua campagna di qualificazione alla Coppa del Mondo contro il Kosovo. Ossia contro il Paese in cui il capitano Granit Xhaka ha le sue radici. La storia della famiglia Xhaka non è però solo commovente.

blue News ve la racconta.

È una notte buia a Londra e Granit Xhaka si è calato il cappello sul viso. Indossa abiti comodi e nulla lascia intendere i giorni difficili che ha passato.

Ride, scherza, è di buon umore, così come suo padre Ragip, che lo accompagna.

Ragip ed Eli Xhaka sono ospiti a Londra perché Granit e sua moglie Leonita sono diventati genitori appena cinque settimane prima: la loro figlia Ayana è la maggiore di tre figlie.

Ma la gioia privata è solo un aspetto della storia. Xhaka è anche ferito e profondamente colpito perché è stato prima insultato, poi fischiato dai tifosi dell'Arsenal e infine rimosso come capitano dopo la sua reazione.

Siamo nel 2019 e nessuno è ancora in grado di prevedere in che modo l'uomo riuscirà a tornare all'Arsenal e poi a condurre il Bayer Leverkusen al titolo di campione.

Per capire Granit Xhaka bisogna parlare con la sua famiglia. Suo padre Ragip, sua madre Eli e suo fratello Taulant significano tutto per lui.

Insieme, vengono ripetutamente messi alla prova, lottano contro le avversità e trovano sempre, davvero sempre, la strada del successo.

Quando Granit Xhaka era ancora un attaccante veloce

La storia della famiglia inizia a Basilea. Era il 27 settembre 1992, quando Granit Xhaka nacque un anno e mezzo dopo il fratello Taulant.

«Da bambini combinavamo un sacco di guai», racconta Taulant: «Nel nostro appartamento si rompevano sempre delle cose. Legavamo insieme dieci calzini per farne una palla e giocavamo a calcio nel corridoio. Una volta ho perso sangue».

Un episodio in particolare? Con la palla fatta di calzini «ha colpito la lampada, è caduta proprio sulla mia testa sopra l'occhio destro. Ho iniziato a sanguinare e a piangere. All'inizio i miei genitori erano sotto shock».

«Quando hanno capito che era stato a causa dei calci nell'appartamento e che mi ero subito ripreso hanno riso con noi. 20 minuti dopo stavamo giocando di nuovo a calcio. Ma ancora oggi ho una cicatrice sull'occhio».

Un nome che dice tutto

Un carattere duro e solido, come dimostra la scelta del nome da parte dei suoi genitori. Taulant prende il nome da una montagna in Albania («mio padre era lì e ha incontrato un bambino che si chiamava come la montagna»), mentre Granit dalla roccia dura («mia nonna ha suggerito il nome»).

Da bambini giocavano a calcio tutto il giorno al St. Johanns Park. «C'era un uomo che li guardava tutto il giorno», racconta Taulant.

«Quando avevamo circa cinque o sei anni, ci chiese se eravamo già nel club. Abbiamo risposto di no e lui ci ha detto che dovevamo assolutamente entrare nel Concordia».

Entrambi hanno iniziato ad andare alla grande: «Granit era un attaccante all'epoca ed era un marcatore estremamente veloce e potente. Io ero più un difensore, un numero sei o un difensore centrale ed ero il capitano». Granit era più bravo a scuola. «Devo ammettere che faceva meno fatica», dice Taulant.

«Entrambi odiamo perdere»

In seguito sono entrati a far parte dell'FC Basilea ed entrambi indossano ancora oggi il numero 34, perché andavano sempre agli allenamenti con l'autobus 34.

Quando i due viaggiavano insieme, i genitori davano a Granit la chiave, fin dall'asilo, perché Taulant perdeva sempre tutto. «È così anche oggi», dice, «se ho troppe cose con me le perdo». Hanno anche dato a Granit i soldi quando ne avevamo bisogno.

All'inizio Granit si è offeso. «Ma poi ho capito che è meglio che queste cose le abbia Granit», dice ridendo.

Si arrabbiano l'uno con l'altro solo quando giocano alla PlayStation. Taulant: «Ogni volta che vinceva, era provocatorio. Sempre. Entrambi odiamo perdere. Ma è soprattutto lui che ci provoca dopo le vittorie».

La famiglia prima di tutto

Nel 2011 tutto cambia per gli Xhaka. Granit passa al Gladbach, Taulant al Grasshoppers. Papà Ragip prende un'aspettativa non retribuita come giardiniere, va con lui in Germania, all'inizio dorme in una camera doppia con Granit in albergo e poi vive con lui.

Non è facile: non solo la famiglia è separata per la prima volta, ma Granit è spesso in panchina.

«Stava attraversando un momento difficile. Mio padre lo sosteneva, io gli parlavo al telefono tutti i giorni. Dopo un anno mi disse che voleva tornare indietro, che se l'era immaginato diverso. Ma Lucien Favre lo ha incoraggiato. Per fortuna ha avuto la pazienza, è maturato e poi è diventato capitano».

In quel periodo, Leonita entrò nella sua vita e divenne il suo grande amore: «Lei era molto buona per lui. Ha sempre voluto una famiglia numerosa», dice Taulant. La famiglia viene prima di tutto.

Quando giocava nel Gladbach, Granit ha detto: «Poiché dobbiamo tutto ai nostri genitori, oggi vogliamo restituire loro qualcosa e dare loro l'80% del nostro reddito ogni mese». Taulant spiega poi: «Abbiamo già i nostri conti, ma siamo sempre presenti quando i nostri genitori hanno bisogno di qualcosa».

Una partita speciale a Euro 2016

Il Campionato europeo del 2016, quando la Svizzera ha giocato con Granit contro l'Albania con Taulant, è stato mentalmente impegnativo.

Il ragazzo più grande racconta: «Le emozioni sono state brutali. Mia madre non riusciva quasi a dormire perché era così nervosa. Io e Granit abbiamo parlato al telefono il giorno prima e ci siamo detti: siamo avversari in campo e di nuovo fratelli dopo».

Scontro speciale agli Europei 2016. Keystone

L'episodio che ha cambiato la vita sportiva di Granit

E poi arrivò l'evento che avrebbe segnato profondamente Granit Xhaka per molto tempo a venire.

È accaduto il 27 ottobre 2019 nella partita contro il Crystal Palace, terminata 2:2. Prima i tifosi dell'Arsenal applaudono la sostituzione del loro capitano Granit Xhaka, poi lo fischiano. Nessuno ne capirà mai i motivi.

Spinto dall'emozione, incita la folla a fischiare ancora più forte, si porta provocatoriamente la mano all'orecchio e scuote ripetutamente la testa. Infine, si strappa la maglia. I media inglesi sostengono addirittura di aver letto «Fuck off!» dalle labbra di Xhaka.

Lo svizzero ha poi smesso di giocare per l'Arsenal per settimane, è stato allontanato come capitano e attaccato come persona. È stata una grande umiliazione quella che ha dovuto sopportare in quei giorni.

Umiliazione da parte dei suoi stessi tifosi

Xhaka ora può sorridere ripensando a quella sera. La resilienza è parte integrante dell'essere un professionista.

Dice: «Si può dire che tutto è stato molto turbolento. L'ultima settimana in particolare è stata un'esperienza emotiva molto speciale per me. Ma sto di nuovo molto bene, mi sono allenato bene questa settimana e non vedo l'ora di giocare le prossime partite».

Le emozioni lo accompagnano naturalmente in campo. «Quando il mio numero di maglia si è illuminato sul tabellone del quarto uomo e sono scoppiati le acclamazioni di scherno dei miei tifosi, mi ha davvero colpito e scosso».

«È stato molto doloroso e frustrante. Ancora oggi non riesco a capire questa reazione, soprattutto la veemenza e l'estrema ostilità con cui sono stato accolto».

E continua: «I tifosi sono parte integrante del mio sport da sempre. E ho sempre avuto grande rispetto per l'impegno e i sacrifici che fanno per sostenere noi giocatori. Le critiche giustificate da parte loro ti fanno crescere come atleta. E la forza e l'energia che portano al gioco fanno sì che ogni atleta ami ancora di più il calcio».

«Mi fa sentire parte di una grande famiglia del football. Ma quando vieni insultato da quella stessa famiglia in un momento in cui stai già affrontando molta ostilità, fa davvero male».

«Non voglio dire che non posso accettare le critiche. Se io e la squadra non giochiamo bene, dobbiamo ascoltarle e lavorare su noi stessi. Ma se si insulta e si maltratta il proprio capitano, si creano disordini e una cattiva atmosfera nella squadra per cui si tifa. Per me non ha senso e indebolisce lo spirito di squadra».

27 ottobre 2019: Granit Xhaka non riesce a credere a quello che gli sta succedendo. imago

Commenti ignobili. «Fermiamoci per capire se non stiamo perdendo di mano la situazione»

Alcuni giocatori vanno da Xhaka dopo l'umiliazione e lo confortano. «Ho pensato che fosse fantastico. Mi ha dato una motivazione positiva per non lasciarmi abbattere e, soprattutto, ha mostrato come a molti tifosi dell'Arsenal in tutto il mondo non sia piaciuta nemmeno la reazione dei tifosi allo stadio e l'abbiano condannata».

Granit Xhaka pubblica un comunicato dopo l'incidente. Scrive di insulti ignobili. «Tua figlia dovrebbe ammalarsi di cancro», è una delle frasi cattive apparse sui social media.

«Questi sono solo alcuni esempi di ciò che è stato lanciato contro di me e la mia famiglia. Ma siamo onesti, qui stiamo parlando di calcio e di un titolo di capitano. So che per molti a Londra questo significa il mondo».

«Da quando sono qui, sostengo al 100% il club e il mio ruolo di giocatore. Sono orgoglioso di poter giocare per questo grande club. Ho detto più di una volta cosa significa per me».

«Ma ora siamo a un punto in cui devo dire chiaramente che dovremmo fermarci e verificare se le cose non ci stanno sfuggendo completamente di mano. Nella mia vita ho sempre sostenuto i valori del fair play, del rispetto e della lealtà».

«Quello che ho vissuto qui non ha nulla a che vedere con questo, va oltre ogni livello normale».

Emozioni a mille

I social media sono sia una benedizione che una maledizione. Da un lato, le stelle diventano ancora più grandi. Ma allo stesso tempo sono anche avvicinabili. Suscettibili di abusi.

«Per me, le mie piattaforme offrono la possibilità ai miei fan di partecipare alla mia carriera sportiva e anche alla mia vita privata, di "seguirmi" nel vero senso della parola. Quello che una volta era la posta dei fan ora è reso possibile da Instagram e co. in un modo molto più aggiornato e realistico», dice Xhaka.

«Penso che sia fantastico. Ma questa opportunità è anche un'arma a doppio taglio, come ho imparato ora. Ci sono davvero persone che hanno l'hobby di insultare le persone ogni giorno. Arrivano persino a criticarti per un lavoro che non hai nemmeno fatto. La gente mi insulta per il modo in cui ho giocato lo scorso fine settimana, quando non ero nemmeno in campo. È una follia!».

Il pensiero di Xhaka continua: «Quella che era nata come una bacheca per gli amici sta diventando sempre più un forum per persone che vogliono insultare gli altri. Le persone sono ora autorizzate a inveire contro privati o personaggi pubblici come musicisti, attori o persino sportivi senza alcuna conseguenza se qualcosa non piace loro».

«Le regole della decenza e del rispetto evidentemente non valgono più per molte persone qui!». Che razza di persone sono quelle che insultano ferocemente e volontariamente gli altri? «Mi dispiace, ma non voglio avere a che fare con questo».

Sui social media c'è anche chi augura la morte della moglie. Il fatto che Xhaka ne parli apertamente gli fa guadagnare rispetto. «Ho ricevuto molti feedback positivi, soprattutto dall'ambiente sportivo, che si tratti di giocatori o allenatori. E anche da molti tifosi dell'Arsenal di tutto il mondo».

«Questo mi dimostra che ho affrontato un punto importante e che è stata la decisione giusta quella di mostrare le mie emozioni. La famiglia del calcio l'ha recepita e compresa bene. Questo mi rende molto felice».

Quando la critica non rimane obiettiva

Granit Xhaka è diventato internazionale nel 2011, all'età di 18 anni, in un'epoca in cui i social media erano quasi inesistenti. È stato più facile?

«Cosa vuol dire più facile? Anche otto anni fa c'erano critiche pesanti da parte dei tifosi e dei media. Ma ciò che è cambiato grazie ai social media sono fenomeni come le shitstorm, che possono travolgerti da un minuto all'altro».

«Un altro aspetto nuovo è il mantello dell'anonimato che può essere utilizzato per scagliarsi contro i giocatori senza temere conseguenze. E ciò che è nuovo è soprattutto il fatto che certi sentimenti e certe affermazioni sulle piattaforme sociali vengono spesso adottati in modo acritico, senza più essere esaminati o messi in discussione».

«Questo è spesso estremo. Io sono della vecchia scuola, mi piace l'interazione personale e spesso mi prendo molto tempo per i nostri fan se vogliono un selfie o un autografo».

Granit Xhaka, il giocatore svizzero con il record di presenze internazionali, con 137 caps fino ad oggi. Keystone

Cosa dice alla gente quando gli dicono: Con uno stipendio annuale di undici milioni di franchi, devi solo essere in grado di farlo?

«Per me l'uno non ha nulla a che fare con l'altro. E non è una licenza per gli insulti. Il rispetto e la decenza verso gli altri esseri umani e il modo giusto di affrontare le critiche dovrebbero essere praticati indipendentemente dallo status o dal reddito».

«Sono sempre stato consapevole della mia responsabilità come parte di una squadra nei confronti del club e dei tifosi e ho sempre trattato i tifosi a Londra con gentilezza e dedicando loro del tempo. Non ci saranno altre opinioni, ed è così che ho vissuto da quando sono sotto gli occhi di tutti».

«E quando ricevo critiche costruttive o commenti occasionalmente duri, cerco di affrontarli con calma e obiettività. Come ho detto: se ci comportiamo male, bisogna sopportarlo. Lo so bene da Basilea e Mönchengladbach. Ma quello che è successo qui va ben oltre la normalità e non è giustificato da nulla».

Xhaka e l'Arsenal hanno sempre alti e bassi. All'inizio viene criticato per i cartellini rossi, poi si riprende con prestazioni di rilievo. Dopo aver flirtato con l'AS Roma nel 2021, ha finito per rimanere all'Arsenal.

È lui stesso il critico più severo: «Il modo in cui gli altri giudicano, classificano o valutano le mie prestazioni è spesso soggettivo, e ognuno vede il calcio in modo diverso. Qui in Inghilterra non è diverso e ognuno ha diritto alla propria opinione».

Sul suo periodo all'Arsenal, dice: «Per me, il bilancio finora è stato molto positivo. Dopo un inizio un po' difficile, ho giocato molto e mi sono divertito molto all'Arsenal. Io e la mia famiglia ci sentiamo a casa nella città di Londra».

«Gli eventi dell'ultima settimana non cambiano affatto le cose. Rimarrò positivo, mi impegnerò ancora di più e dimostrerò di essere una parte importante di questa grande squadra».

Ma per capire Granit Xhaka, bisogna conoscere la sua storia e quella della sua famiglia. Il padre di Granit, Ragip Xhaka, è un uomo che ha dovuto sopportare molto, avendo trascorso tre anni e mezzo della sua vita in carcere come prigioniero politico.

È un uomo forte con una volontà ancora più forte.

Ragip Xhaka, il combattente

Ragip Xhaka siede al Café da Graziella di Basilea con un caffè e un'acqua minerale. Guarda pensieroso un tatuaggio sbiadito. Sul braccio sinistro ha scritto "R+O". «L'ho fatto insieme a un amico», racconta l'uomo basso e robusto.

«Un giorno voleva fare il bagno nel lago con me, ma io ho disdetto. Lui è andato lo stesso, è entrato in acqua, è stato preso dalla corrente ed è morto. Per questo non riesco ancora a rimuovere il tatuaggio».

È una piccola parte della toccante storia di padre Xhaka.

La sua storia inizia a Pristina, nell'allora Jugoslavia, dove Ragip è nato nel 1963 come uno dei tre fratelli. Suo padre è un responsabile di reparto in una grande azienda che produce autobus. Ha decine di impiegati alle sue dipendenze.

Sua madre è una casalinga. È un ambiente protetto, «di classe media», dice. «Non ci mancava nulla, avevamo soldi e una casa nostra». Gioca a calcio nelle giovanili, «terzino destro, più simile a Taulant che a Granit». In altre parole: più un terrier che uno stratega. A 17 anni una frattura di tibia e perone pone fine alla sua carriera.

E qualche anno dopo, la sua vita normale finisce. A 23 anni viene arrestato da un giorno all'altro. Perché?

«Devo tornare un po' indietro. Avevo appena finito la scuola secondaria e studiavo scienze agrarie. Noi studenti non eravamo contenti della leadership comunista, manifestavamo per un'istruzione migliore, per posti migliori dove dormire, per un cibo migliore. In breve, per una vita migliore».

«Erano manifestazioni pacifiche, ma fin dall'inizio siamo stati presi a bastonate dalla polizia. Ci hanno picchiato fino a farci cadere a terra. All'inizio a Pristina c'erano dai 20.000 ai 25.000 manifestanti, ma sono arrivate sempre più persone insoddisfatte della situazione generale».

«In quel periodo ho conosciuto mia moglie. Andavamo a scuola insieme, lei era quattro livelli sotto di me. Stavamo insieme da tre mesi quando improvvisamente sono stato arrestato».

Stava dormendo nel suo letto alle cinque del mattino: «Gli agenti di polizia hanno scavalcato le pareti della casa dei miei genitori. Mia madre chiese cosa volessero. 'Tuo figlio', risposero, ed entrarono nella mia stanza».

«Ero terrorizzato, è stato uno shock per la vita. Mi diedero un secondo per indossare un paio di pantaloni e un maglione. Poi mi hanno messo le manette, mi hanno fatto salire sul furgone e mi hanno portato in prigione».

Il motivo addotto è che si stava ribellando allo Stato. «Hanno inventato un motivo per cui eravamo stati violenti. Ma eravamo solo studenti che volevano manifestare pacificamente. Poi mi hanno messo in una cella con altri quattro uomini».

Le dimensioni? «Poco meno di quattro metri per due, compreso un bagno indipendente per tutti e cinque. Stavamo lì per 23 ore e 50 minuti al giorno. Avevamo dieci minuti per passeggiare nel cortile, ma non potevamo nemmeno guardare il cielo a causa delle regole della prigione».

Cosa faceva in cella tutto il giorno? «Parlavamo, pensavamo, mangiavamo sul pavimento, non c'erano né tavolo né sedie. E leggevamo il giornale. Ma era censurato. Gli articoli critici nei confronti del governo venivano tagliati».

«Così non avevamo idea di quello che succedeva fuori, solo la sezione sportiva era effettivamente leggibile... E ogni due giorni la polizia mi chiamava in ufficio».

«La paura che mi uccidessero era sempre presente»

È stato torturato. «Per costringermi a confessare. Sono stato torturato per sei mesi, a giorni alterni. Mi hanno picchiato sui palmi delle mani, sulle piante dei piedi, sulle gambe, sulle braccia, sulla parte superiore del corpo. Con manganelli e manganelli della polizia».

Ma non confessa mai. «No, non avevo fatto nulla se non dimostrare. Ero innocente. E mi sentivo forte. Ho pensato: lasciate che mi picchino di nuovo. Ma naturalmente la paura che mi uccidessero era sempre presente. Ho sentito da altri prigionieri che sono stati torturati a morte».

Dopo sei mesi va in tribunale. «Sono venuto in tribunale. Lì ho testimoniato che venivamo picchiati e torturati in continuazione. Nessuno si preoccupava, tutto era corrotto. Sono stato condannato a tre anni di prigione».

Le persone potevano fargli visita; i suoi genitori e la sua futura moglie venivano ogni quindici giorni. «Ma era consentito incontrarsi solo in presenza di agenti di polizia. E non si poteva chiedere cosa stesse succedendo nel mondo».

«Dopo 18 mesi sono stato trasferito in una prigione a 80 chilometri da Pristina. Lì la vita era diversa. L'edificio era nuovo, avevamo una sala TV, letti a due piani, il cibo era migliore e potevamo camminare per un'ora. A un certo punto è stata coinvolta Amnesty International».

Ragip Xhaka ha accompagnato il figlio Granit a Mönchengladbach. imago

Tutto è stato fatto segretamente attraverso la famiglia, «perché era proibito. Alla mia famiglia era già stato tolto tutto a causa mia: lo Stato ha cacciato mio padre dall'azienda, mia madre e i miei fratelli. Anche mia moglie, che era consulente fiscale, perse il lavoro. Mio padre ha aperto un ristorante per sopravvivere economicamente. E ha parlato con Amnesty International, che è intervenuta».

In che modo? «Hanno contattato l'amministrazione del carcere e mi hanno fatto visita. Non sapevano come reagire. I capi del carcere hanno deciso di mettermi in mostra. Mi hanno dato dei bei vestiti e mi hanno detto di non dire nulla di male sulla mia vita in carcere ad Amnesty».

Ragip Xhaka non si adegua. «Certo che no, ho detto la verità. Con il rischio di essere picchiato di nuovo. Le persone di Amnesty International sono poi tornate ad Amsterdam e hanno iniziato a difendermi». Dopo tre anni e mezzo, improvvisamente, è arrivata la soluzione.

Cosa è successo? «Non conoscevo la data del mio rilascio o altro. Non si sapeva mai esattamente cosa sarebbe successo. All'improvviso il direttore mi ha chiamato e mi ha detto: 'Sei libero, puoi andare'. Mi hanno messo davanti alla porta del carcere e sono stato colto di sorpresa».

«Non avevo soldi nella tasca dei pantaloni e non avevo idea di dove fossi. Non c'erano telefoni cellulari o cabine telefoniche. Sono scappato e sono arrivato a una casa. Mi hanno detto che c'era una fermata dell'autobus. Ho continuato a camminare finché non ho visto un autobus».

«L'autista mi ha spiegato come arrivare a Pristina. Mi hanno lasciato tornare a casa senza soldi. Scesi e incontrai un ragazzo. Mi ha chiesto: "Sei Ragip?" Gli ho risposto di sì e lui è partito di corsa».

La fuga in Svizzera

Era il ragazzo vicino ai suoi genitori. «Mio padre, mia madre, i miei fratelli, sono venuti tutti a correre verso di me, piangendo. Anche mia moglie, che mi aspettava da tre anni e mezzo, ha potuto finalmente abbracciarmi».

Si conoscevano da tre mesi quando lui è stato mandato in prigione per tre anni e mezzo. «Una donna normale avrebbe preso un altro. E io l'avrei capita. Ma questo dice tutto sul suo carattere».

«Tuttavia, mi sono subito reso conto che non avevo più un futuro nel Paese. Perché la mia vita era diventata difficile. Non mi era più permesso lavorare. Non potevo più studiare. Avevo paura di essere arrestata di nuovo. Ci era stato tolto tutto».

«Così ho progettato di scappare, facendo piangere mia madre. Ma per me la vita lì era finita. Amnesty International mi ha detto che mi avrebbe aiutato una volta fuori dal Paese. Volevo andare in Olanda con mia moglie».

Racconta: «Mio cugino faceva l'autista e a volte andava in Svizzera in autobus. Ero terrorizzato all'idea di essere arrestato di nuovo al confine. Ma tutto è andato bene e sono arrivato alla stazione degli autobus vicino alla stazione centrale di Zurigo. Non dimenticherò mai il mio sollievo. Da lì volevamo prendere il treno per Amsterdam per iniziare una nuova vita».

Ma la coppia ha finito per rimanere in Svizzera. «Alcuni amici di mia moglie vivevano a Rothrist, nel canton Argovia. Ci dissero di venire a stare da loro per due o tre giorni per riposare prima di ripartire».

«Abbiamo accettato e sono venuti a prenderci a Zurigo. Una volta con loro, fui sopraffatto da una sensazione di sicurezza. Sapevo che non volevo andarmene».

Ben presto ha ottenuto un permesso di soggiorno. «Mia moglie aveva con sé i documenti della mia prigione e gli opuscoli di Amnesty International. Ci è stato immediatamente concesso lo status di rifugiati e abbiamo vissuto in un centro per richiedenti asilo. Amnesty ci ha poi organizzato un appartamento con una camera da letto a Basilea e io ho iniziato subito a lavorare. Non ho mai voluto soldi dallo Stato».

Ragip Xhaka con il libro "Mensch Fussballstar". zVg

Ha lavorato prima come cameriere, poi nell'edilizia e infine come giardiniere.

«Improvvisamente ho potuto fare qualcosa che si avvicinava alla mia laurea in agronomia. Mi è stato concesso un permesso di soggiorno illimitato. Che sensazione! Allo stesso tempo, abbiamo imparato il tedesco, ci siamo integrati, in seguito sono diventato presidente dell'FC Dardania e sono stato attivo in vari club della regione».

«Ero a un campo di addestramento in Turchia con uno di loro quando vidi sullo schermo le foto dello scoppio della guerra. Tutti cercarono di telefonare a casa».

«Io ho potuto contattare i miei genitori - che non avevano il telefono - solo tramite i miei suoceri. Alla fine la mia famiglia è dovuta fuggire dal Kosovo. In Albania, dove molte famiglie hanno accolto le persone».

«Quando la guerra è finita, sono potuti tornare. Ma tutto era distrutto, anche la casa dei miei genitori. È stato necessario ricostruirla, è stato terribile. Ma ce l'hanno fatta, mio padre vive lì ancora oggi a 86 anni, così come molti altri parenti».

Sua madre è morta per un ictus all'età di 57 anni e suo padre ne è affetto «ancora oggi».

Granit e Taulant vogliono rendere orgogliosi i loro genitori

È ancora in contatto con i suoi ex compagni di prigionia? «Sì. Una cosa del genere non si dimentica per tutta la vita. Uno di loro vive a Delémont. È come un fratello, ci sentiamo regolarmente».

Chiunque ascolti la storia di Ragip Xhaka capirà perché suo figlio Granit ha esultato con l'aquila bicipite dopo aver segnato contro la Serbia ai Mondiali 2018.

Anche se il padre dice: «Non ha mai, mai, mai voluto fare una dichiarazione politica. È stato solo un gesto emotivo. Non odio nessuno, credetemi».

Xhaka ha fatto scalpore anche ai Mondiali del 2022 in Qatar, facendo un passo verso la panchina dei sostituti serbi.

Lui stesso non ha raccontato ai suoi figli tutto quello che ha dovuto vivere in carcere. «Ho raccontato loro circa il 50%. Solo mia moglie e mio padre sanno tutto. I miei figli non hanno bisogno di conoscere tutti i dettagli».

Ma hanno ereditato lo spirito combattivo. Granit Xhaka è diventato una leggenda all'Arsenal, Taulant Xhaka all'FC Basel.

E il modo in cui Granit ha lottato per tornare nel cuore dei tifosi del club, che hanno persino composto una canzone per lui a partire dalla stagione 2021/22, è probabilmente quasi unico al mondo.

Dopo la parentesi londinese, si trasferisce al Bayer Leverkusen e diventa il primatista svizzero di presenze internazionali.

Nel 2024, ha guidato clamorosamente il Bayer Leverkusen alla conquista del titolo della Bundesliga, come braccio prolungato dell'allenatore Xabi Alonso. È una soddisfazione e allo stesso tempo sta pianificando il suo futuro come allenatore: ha già ottenuto le prime licenze. La sua prossima tappa è il Sunderland.

Anche in questo successo, Xhaka pensa alla sua famiglia e a come suo padre lo abbia accompagnato nella sua prima stazione all'estero, a Mönchengladbach: «Ha vissuto con me per quasi due anni e mezzo. Il sostegno che ricevi dai tuoi genitori è unico».

«Per me e Tauli non c'è niente di meglio che guardarli in faccia e vedere quanto sono orgogliosi. È quello che abbiamo sempre voluto fare: rendere orgogliosi i nostri genitori, restituire loro qualcosa per quello che hanno fatto per noi. Credo che finora ci siamo riusciti bene e speriamo di continuare a farlo».