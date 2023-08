Sannino Ti-Press

Il Paradiso ha esordito nel migliore dei modi in Promotion League battendo in trasferta l'Étoile Carouge per 1-0.

A decidere la sfida in terra ginevrina il gol di Giger al 18', grazie anche al rigore sbagliato dai padroni di casa nella ripresa. Altra neopromossa nella terza categoria svizzera, il Lugano II ha invece pareggiato in casa dello Zurigo II per 1-1. Al sigillo di Morandi del 43' ha risposto al 53' Bajrami

Swisstxt