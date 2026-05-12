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Un solo acquirente interessato Il patron Trujillo rompe il silenzio: «Non continuerò con il Bellinzona»

fon

12.5.2026

Il patron colombiano Juan Carlos Trujillo
Il patron colombiano Juan Carlos Trujillo
Keystone

Il futuro dell'AC Bellinzona continua a essere appeso a un filo. Intervistato da «Teleticino» via Whatsapp, il patron Juan Carlos Trujillo ha confermato la volontà di lasciare il club e ha rivelato che un solo gruppo sarebbe ancora interessato a rilevare la società granata.

Redazione blue Sport

12.05.2026, 15:48

12.05.2026, 15:55

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Juan Carlos Trujillo ha confermato a «Teleticino» che non continuerà alla guida dell'AC Bellinzona.
  • Dei tre gruppi interessati all'acquisto del club, soltanto uno sarebbe ancora in trattativa.
  • Il patron colombiano sostiene di voler garantire un futuro stabile all'ACB, ma la situazione resta molto incerta.
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Il futuro del Bellinzona resta avvolto nell’incertezza. Atteso questa mattina a Bellinzona per prendere la parola pubblicamente, il patron colombiano Juan Carlos Trujillo non si è presentato.

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Raggiunto però da «Teleticino» via Whatsapp, il proprietario del club ha comunque risposto alle domande sul destino della società granata.

Il punto centrale riguarda naturalmente la possibilità di salvare l’ACB. Su questo tema Trujillo è stato molto chiaro: non intende proseguire la sua avventura alla guida del club. Ha spiegato che sarebbero già arrivate alcune manifestazioni d’interesse per rilevare la società e che le trattative sono attualmente in corso.

Secondo quanto riferito, inizialmente si erano fatti avanti tre gruppi interessati. Due di questi avrebbero però rinunciato nelle ultime settimane, mentre un solo potenziale acquirente sarebbe ancora in corsa e dovrebbe prendere una decisione entro breve tempo.

Il colombiano ha aggiunto di voler garantire continuità alla società, sottolineando però la necessità di una situazione finanziaria chiara e stabile.

Per quanto riguarda le cifre dell'eventuale cessione, il patron ha preferito non sbilanciarsi, rimandando ogni informazione a Shpetim Krasniqi, indicato come referente del dossier.

Anche sul rapporto con Pablo Bentancur il patron ha mantenuto toni distaccati, spiegando che i contatti attuali avrebbero come unico obiettivo quello di trovare una soluzione positiva alla vicenda.

Nonostante le dichiarazioni, il futuro del Bellinzona continua però a restare pieno di interrogativi.

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