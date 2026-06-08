Eriksen sta meglio. Keystone

Momenti di apprensione durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina per Christian Eriksen, crollato improvvisamente sul terreno di gioco. Il centrocampista si è però ripreso e, secondo il medico della Nazionale danese, sarà presto dimesso dall'ospedale.

SwissTXT, Redazione blue Sport Swisstxt

Christian Eriksen sta meglio dopo il malore accusato durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina. Il centrocampista danese, crollato improvvisamente sul terreno di gioco nel corso della partita, si è ripreso e dovrebbe lasciare a breve l'ospedale dove è stato sottoposto a controlli medici.

«Ho parlato con Christian e sta bene, attualmente è con la sua famiglia ed è di buon umore - ha dichiarato Morten Boesen, medico della nazionale danese - ci aspettiamo che venga dimesso presto dall’ospedale e che torni a casa».

Il giocatore del Wolfsburg convive dal 2021 con un defibrillatore cardiaco impiantabile, installato dopo l'arresto cardiaco che lo colpì durante la sfida tra Danimarca e Finlandia agli Europei.

Secondo le prime informazioni, il dispositivo avrebbe svolto correttamente la sua funzione. A differenza di quanto accaduto quattro anni fa, Eriksen ha infatti ripreso conoscenza rapidamente e ha lasciato il campo sulle proprie gambe.