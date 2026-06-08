  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Mondiali 2026
  4. Calcio
  5. Champions League
  6. Tennis
  7. Hockey
  8. Sport invernali
  9. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

In amichevole Ecco le ultime notizie su Christian Eriksen dopo il malore avuto in campo

Swisstxt

8.6.2026 - 16:24

Eriksen sta meglio.
Eriksen sta meglio.
Keystone

Momenti di apprensione durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina per Christian Eriksen, crollato improvvisamente sul terreno di gioco. Il centrocampista si è però ripreso e, secondo il medico della Nazionale danese, sarà presto dimesso dall'ospedale.

,

SwissTXT, Redazione blue Sport

08.06.2026, 16:24

08.06.2026, 17:03

Christian Eriksen sta meglio dopo il malore accusato durante l'amichevole tra Danimarca e Ucraina. Il centrocampista danese, crollato improvvisamente sul terreno di gioco nel corso della partita, si è ripreso e dovrebbe lasciare a breve l'ospedale dove è stato sottoposto a controlli medici.

Amichevole con l'Ucraina. Shock per il danese Eriksen che s'accascia al suolo: «Mi fa tornare in mente brutti ricordi»

Amichevole con l'UcrainaShock per il danese Eriksen che s'accascia al suolo: «Mi fa tornare in mente brutti ricordi»

«Ho parlato con Christian e sta bene, attualmente è con la sua famiglia ed è di buon umore - ha dichiarato Morten Boesen, medico della nazionale danese - ci aspettiamo che venga dimesso presto dall’ospedale e che torni a casa».

Il giocatore del Wolfsburg convive dal 2021 con un defibrillatore cardiaco impiantabile, installato dopo l'arresto cardiaco che lo colpì durante la sfida tra Danimarca e Finlandia agli Europei.

Secondo le prime informazioni, il dispositivo avrebbe svolto correttamente la sua funzione. A differenza di quanto accaduto quattro anni fa, Eriksen ha infatti ripreso conoscenza rapidamente e ha lasciato il campo sulle proprie gambe.

I più letti

La morte di Lyhanna sconvolge la Francia, ecco in 5 punti cosa si sa sul drammatico rapimento
Il campo d'allenamento nel ritiro della Svizzera è infestato dai serpenti
Tommaso Zorzi e la fine dell'amicizia con Aurora Ramazzotti: «Non ci sono spiragli»
Ragazza investita a Maccagno, indagato l'autista per «omicidio stradale».
Ecco 5 dettagli scioccanti che emergono nel documentario su Michael Jackson

Altre notizie

Storico tempo sugli 800 m. Ecco come l'elvetica Audrey Werro ha sconvolto il mondo dell'atletica leggera

Storico tempo sugli 800 mEcco come l'elvetica Audrey Werro ha sconvolto il mondo dell'atletica leggera

Prensa di posizione. Xhaka e Rodriguez mostrano l'aquila bicipite alla partita di baseball. Ecco cosa dice l'ASF a blue Sport

Prensa di posizioneXhaka e Rodriguez mostrano l'aquila bicipite alla partita di baseball. Ecco cosa dice l'ASF a blue Sport

Mondiali. Il campo d'allenamento nel ritiro della Svizzera è infestato dai serpenti

MondialiIl campo d'allenamento nel ritiro della Svizzera è infestato dai serpenti

Tennis. Classifiche ATP e WTA: il ticinese Rémy Bertola entra nella top 200, balzo in avanti pure per Susan Bandecchi

TennisClassifiche ATP e WTA: il ticinese Rémy Bertola entra nella top 200, balzo in avanti pure per Susan Bandecchi

Video

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

06.06.2026

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

01.06.2026

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

02.06.2026

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

01.06.2026

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Embolo raggiunge la Nazionale e Yakin lo accoglie con un abbraccio

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol di Europa e Conference League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol della Champions League 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Ecco i migliori gol nella Swiss Football League della stagione 2025/26

Più video