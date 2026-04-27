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Scandalo in Spagna Il portiere del Saragozza Andrada perde la testa dopo il rosso e scatena il caos nel derby

Jan Arnet

27.4.2026

Il portiere perde la testa

Il portiere perde la testa

27.04.2026

Nel fine settimana si è verificato uno scandalo nella seconda divisione spagnola. Dopo aver ricevuto il cartellino rosso, il portiere del Saragozza Esteban Andrada si è scagliato contro un avversario, colpendolo con un pugno.

Redazione blue Sport

27.04.2026, 14:53

Hai fretta? blue News riassume per te

  • L'acceso derby tra Huesca e Saragozza degenera completamente nei minuti di recupero.
  • Il portiere del Saragozza, Esteban Andrada, riceve un cartellino giallo dopo una spinta su Jorge Pulido, poi perde le staffe e fa cadere a terra l'avversario.
  • L'estremo difensore argentino rischia ora una lunga squalifica.
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Il derby aragonese di LaLiga2 tra SD Huesca e Real Zaragoza è stato segnato da scene spiacevoli domenica. Al centro dell'attenzione il portiere del Saragozza, Esteban Andrada, espulso nei minuti di recupero e ora a rischio di una pesante squalifica.

La partita è già nel recupero quando, sull’1-0 per l’Huesca, l’arbitro Dámaso Arcediano Monescillo viene richiamato al VAR. In quei momenti Andrada protesta e scambia qualche parola con il direttore di gara, mentre il difensore dell’Huesca Jorge Pulido si avvicina, dando vita a un acceso confronto verbale.

La situazione degenera rapidamente: Andrada spinge Pulido e riceve il secondo cartellino giallo, che vale l'espulsione. Ma dopo il rosso il portiere argentino perde completamente il controllo: si scaglia nuovamente contro l'avversario e lo atterra.

Un gesto che potrebbe costargli una lunga squalifica.

Ne nasce una maxi rissa che coinvolge entrambe le squadre, tanto da richiedere anche l'intervento della polizia. Dopo una pausa di circa cinque minuti e un'ulteriore revisione al VAR, l'arbitro estrae un altro cartellino rosso: a finire sotto la doccia è anche Dani Tasende del Saragozza.

Espulso pure il portiere dell’Huesca, Dani Jiménez, per aver affrontato Andrada durante il caos.

Con entrambe le squadre senza portieri, nel finale sono due giocatori di movimento - Pulido e Francho Serrano - a improvvisarsi tra i pali fino al triplice fischio.

Il risultato però non cambia: l'Huesca difende l'1-0 e porta a casa tre punti pesanti, salendo a quota 36 e portandosi a due lunghezze dalla zona salvezza, con un punto di vantaggio proprio sul Saragozza a cinque giornate dalla fine.

Andrada rischia una lunga espulsione

Per il portiere argentino, in prestito dal CF Monterrey, potrebbero ora arrivare conseguenze pesanti: si parla di una squalifica fino a dodici giornate.

Il Real Zaragoza ha già preso posizione, condannando duramente l'accaduto. «Il club respinge con fermezza quanto successo, che ha macchiato una partita molto importante per la nostra regione», si legge nella nota ufficiale, sottolineando come episodi simili non rispecchino i valori della società e dei tifosi.

A fine partita lo stesso Andrada ha chiesto scusa: «Mi dispiace profondamente per quanto accaduto. Non rappresenta né il club né me come professionista», ha dichiarato ai giornalisti. «Chiedo scusa anche a Jorge Pulido: ho perso la testa e ora accetto le decisioni della Lega».

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