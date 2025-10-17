Il portiere del Borussia Dortmund Gregor Kobel è diventato padre per la prima volta quest'estate. Il calciatore svizzero ha però mostrato solamente ora il suo bambino su Instagram.

Lea Oetiker Lea Oetiker

L'annuncio è stato dato a maggio: Gregor Kobel e la sua compagna Anna stanno per diventare genitori per la prima volta. Ora il portiere del Dortmund ha fatto la sua prima apparizione pubblica con il bambino, nato in estate.

Il 27enne ha postato due foto su Instagram sotto cui ha scritto: «Il mio numero uno». La coppia mantiene ancora il segreto sul sesso e sul nome del nascituro.

Dopo le esperienze all'FC Seefeld Zurigo e al GC Zurigo, lo sportivo era sotto contratto con i club della Bundesliga TSG Hoffenheim, Augsburg e Stoccarda, tra gli altri.

Kobel si è trasferito al Borussia Dortmund nel 2021. Dallo stesso anno ha anche tenuto la porta della Nazionale svizzera, anche se inizialmente come numero due dietro al veterano Yann Sommer.