Sette reti per CR7 tra gironi, quarti di finale e Final Four Imago

Il Portogallo avrà la possibilità di mettere le mani sulla sua seconda Nations League.

Nella prima semifinale i lusitani hanno rimontato la Germania e si sono imposti per 2-1. Parte dei meriti vanno ai cambi azzeccati e all’eterno Cristiano Ronaldo, che dopo le cinque reti nella fase a gironi e il gol contro la Danimarca ai quarti di finale, ha segnato il gol vittoria contro la Mannschaft. In precedenza i tedeschi sono passati in vantaggio con Wirtz al 48', mentre è stata di Conceiçao la rete del pari. In finale il Portogallo sfiderà la vincente di Spagna-Francia.