David Degen avrebbe una relazione con Vivien Wulf, come riporta il quotidiano tedesco «Bild». Il presidente dell'Fussballclub Basel e l'attrice sono stati avvistati insieme durante le celebrazioni del campionato.

Hai fretta? blue News riassume per te «Ho una fidanzata. Ma non voglio dire altro a riguardo», ha dichiarato David Degen nel podcast dell'FCB ad aprile.

Ora dovrebbe essere chiaro anche chi è la donna al fianco del presidente dell'FCB: Vivien Wulf (31 anni).

Wulf è nata a Karlsruhe ed è diventata famosa come attrice di serie televisive tedesche. Mostra di più

David Degen (42 anni) ha riportato il Basilea ai vertici del calcio svizzero. Il presidente dell'FCB ha appena festeggiato il «double» campionato-coppa.

Oltre alla sua carriera sportiva, anche la sua vita privata starebbe andando bene al momento. Come riporta il quotidiano tedesco «Bild», avrebbe una relazione con Vivien Wulf (31).

Il numero uno del club renano e l'attrice sono stati avvistati insieme durante le celebrazioni del campionato il 24 maggio. Il tabloid tedesco ha pubblicato una foto dei due vicini mentre posano per una foto con un ampio sorriso.

Sarebbero stati visti insieme anche alla finale di Coppa a Berna.

Degen in aprile: «Ho una fidanzata»

Degen è stato ufficialmente single per anni. Ad aprile, nel podcast dell'FCB «Achzädreyenünzig», ha reso pubblico di avere una relazione: «Ho una ragazza. Ma non voglio dire altro a riguardo».

Lo scorso dicembre ha dichiarato a «CH-Media»: «Voglio dei figli. E so che deve succedere presto, altrimenti sarò troppo vecchio».

Wulf ha raggiunto la fama come attrice. È apparsa in serie come «Alarm für Cobra 11» e «Kreuzfahrt ins Glück». Dal febbraio 2025 interpreta l'imprenditrice Larissa Mahnke nella telenovela ARD «Sturm der Liebe».

Nell'aprile di quest'anno, l'attrice si è separata dall'ex calciatore professionista Alexander Dercho. I due erano sposati dal settembre 2023. Secondo alcuni conoscenti (via Bild), i due hanno concluso la loro relazione «amichevolmente e in buoni rapporti» dopo circa un anno e mezzo.

Secondo l'articolo, Wulf vola da Düsseldorf a Basilea per vedere il presidente dell'FCB «quasi ogni fine settimana».