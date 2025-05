© no source

Il presidente del Basilea David Degen parla delle sue emozioni in un'intervista a blue Sport, fa l'elogio di Xherdan Shaqiri e si rivolge anche ai suoi critici.

Luca Betschart

David Degen ha assunto la guida dell'FC Basilea a metà maggio 2021. Quattro anni dopo, l'orgoglioso presidente dà la sua prima intervista da campione svizzero alla Barfüsserplatz.

«Cosa posso dire? Naturalmente mi sento molto emozionato dentro, ma forse non posso mostrarlo in questo modo. Sono davvero felice per la squadra, per tutti coloro che hanno lavorato qui e hanno fatto la loro parte», dice Degen ai microfoni di blue Sport.

«Potete vedere cosa succede al Barfi: è incredibile. Lavoriamo ogni giorno per questo».

All'inizio una valanga di critiche

Soprattutto all'inizio del suo mandato, Degen ha dovuto affrontare un vento di difficoltà agli occhi dell'opinione pubblica.

«Molte persone non credevano che ce l'avremmo fatta - soprattutto io. Inoltre, molti non mi conoscono personalmente, non sanno quali sono i miei valori e cosa mi rende famoso», dice Degen ai suoi critici.

Poi aggiunge: «È una buona cosa, non dovrebbero saperlo nemmeno loro. Il fatto è che abbiamo messo le mani su qualcosa su cui non pensavamo di poter mettere le mani. Era dopo il periodo del Covid, la gente non si rendeva conto di quanta resistenza avremmo incontrato».

Una statua per Shaqiri

È stato scritto molto. «Tutti ne sanno sempre di più. A me questo non interessa. Per me è importante rimanere fedele a me stesso», dice Degen.

Poi sottolinea: «Sono contento dei miei colleghi, della squadra e di ogni dipendente. Siamo cresciuti insieme come squadra, come unità».

Eppure Degen sottolinea un fattore di successo decisivo: «Ingaggiando Shaq, volevamo dare un esempio. Shaq ci è riuscito. Avrebbe potuto prendere la strada più facile, raccogliere soldi in Arabia Saudita o altro», elogia Degen

E alla fine si entusiasma: «Ma no, è tornato all'FCB. Questo lo mette sotto enorme pressione anche dal punto di vista personale. Ha resistito a tutto. Tanto di cappello, grande spettacolo. Gli ho detto: "Ti costruirò una statua"».

