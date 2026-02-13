Gianni Infantino voleva vendere i diritti dei Mondiali a investitori privati per miliardi – ora ritira il piano. Le critiche sono arrivate da tutte le parti.

HAi fretta? blue News riassume per te Il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ritira il suo piano di vendere i diritti commerciali dei Mondiali agli investitori privati tramite una nuova società. Il progetto avrebbe causato divisioni che non sarebbero più nell’interesse del calcio.

In precedenza, la UEFA, la CONCACAF e la federazione asiatica AFC si erano opposte all’accordo. Anche all’interno della stessa FIFA cresceva la resistenza: il consulente capo Carlos Cordeiro si è dimesso, mentre il COO Kevin Lamour ha accusato Infantino di mancanza di trasparenza.

La crisi potrebbe avere ripercussioni politiche. Secondo quanto riportato dai media, il presidente della CONCACAF Victor Montagliani starebbe preparando una candidatura alternativa in vista delle elezioni presidenziali della FIFA del marzo 2027. Riepilogo creato con

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ritira il suo controverso piano di privatizzazione dei Mondiali di calcio presentato martedì con grande sorpresa generale.

È quanto afferma in una dichiarazione pubblicata dalla FIFA nella notte tra venerdì e sabato. La proposta non verrà portata avanti, ha dichiarato Infantino.

Inizialmente, la FIFA intendeva vendere a degli investitori privati parte dei propri diritti commerciali, ad esempio quelli relativi ai Mondiali.

«È una forma di ricatto»

Per concludere l’accordo, la federazione voleva costituire una propria società, la Fifa Forward Enterprise (FFE). L’obiettivo: raccogliere diversi miliardi di dollari a favore del calcio mondiale.

A tal fine, la FIFA ha fissato alle federazioni il termine del 19 settembre per approvare l’accordo, promettendo in cambio un pagamento straordinario.

Se il progetto fosse stato realizzato, ciascuna delle 211 federazioni affiliate alla FIFA avrebbe potuto ricevere un contributo straordinario di 20 milioni di dollari all’inizio del 2027 e vedere aumentare il proprio stanziamento per il periodo 2027-2030 da 8 a 20 milioni di dollari.

«È una forma di ricatto», aveva affermato venerdì la presidente della Federazione norvegese Lise Klaveness, sostenendo che la FIFA «non aveva bisogno di quei soldi».

Nella sua dichiarazione di questa notte, Infantino scrive: «Dopo aver ascoltato attentamente tutti i punti di vista, è emerso chiaramente che il progetto ha causato divisioni che – indipendentemente dall’entità del sostegno – non sono più nell’interesse dell’obiettivo originariamente perseguito.»

Anche all’interno della FIFA si sono registrati segni di opposizione

A suo dire il suo obiettivo è sempre stato quello di unire e migliorare il calcio, scrive Infantino. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane intende riunire nuovamente attorno a un tavolo tutte le parti interessate.

Prima che facesse marcia indietro, il piano aveva suscitato forti opposizioni. Per prime a opporsi sono state la UEFA e la Confederazione CONCACAF, seguite poi anche dalla Confederazione asiatica AFC.

I critici temono una svendita del calcio mondiale e un’influenza eccessiva degli investitori su questo sport.

Anche dalle proprie file sono emerse voci di dissenso. Carlos Cordeiro, consulente capo di lunga data di Infantino, si è dimesso venerdì con effetto immediato.

Anche il COO della FIFA, Kevin Lamour, si è schierato pubblicamente contro il proprio presidente. Lamour parla di mancanza di trasparenza e afferma che i collaboratori si sentono «ingannati».

Il «New York Post» ha rivelato che la proposta è effettivamente fallita, poiché l'investitore principale, l'imprenditore Joshua Kushner, genero di Donald Trump poiché marito della figlia del presidente Ivanka Trump, si è ritirato a causa delle critiche provenienti da tutto il mondo.

Le prime reazioni

La crisi potrebbe avere conseguenze anche politiche per Infantino. Come riporta il quotidiano britannico «The i Paper», il presidente della Concacaf Victor Montagliani starebbe preparando la propria candidatura contro Infantino in vista delle elezioni presidenziali della Fifa del marzo 2027.

Finora, tuttavia, non vi è alcuna conferma ufficiale al riguardo.

«Il futuro del calcio mondiale deve sempre essere organizzato sulla base di adeguate consultazioni, di un dialogo collettivo e del rispetto per le strutture di governance del nostro sport», ha dichiarato in un comunicato il presidente della Confederazione asiatica (AFC), Shaikh Salman.

Esprimendo soddisfazione per il ritiro, ha invitato a dare prova di «trasparenza» in futuro per qualsiasi altra iniziativa di tale portata.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invece affermato di non aver discusso con Infantino dei piani degli investitori: lo ha dichiarato in risposta a una domanda di un giornalista durante una riunione di gabinetto a Camp David.

Infantino sotto pressione

Infantino è sotto pressione anche per un’altra questione: durante i Mondiali era stato oggetto di aspre critiche a causa della revoca della squalifica dell’attaccante statunitense Folarin Balogun, avvenuta su richiesta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Ciò ha permesso al giocatore di scendere in campo negli ottavi di finale – una procedura estremamente insolita.

Secondo quanto dichiarato dalla FIFA, la controversa decisione è stata presa dalla Commissione Disciplinare, formalmente indipendente.