In Colombia si piange il presidente ucciso dopo una sconfitta

Una notizia scioccante arriva dalla Colombia: Edgar Paez, presidente del Tigres FC, club di seconda divisione, è stato ucciso con un colpo di pistola dopo la sconfitta della sua squadra. Lo ha annunciato il club in un comunicato.

Hai fretta? blue News riassume per te Il presidente del Tigres Futbol Club è stato ucciso al termine della partita persa dalla sua squadra.

I Tigres, formazione di seconda divisione in Colombia, aveva perso contro l'Atletico.

La società e la Federcalcio colombiana piangono la scomparsa violenta del benefattore e uomo di sport.

Illesa la figlia, presente durante l'omicidio. Mostra di più

Secondo quanto riportato dai media colombiani, il 63enne Edgar Paez stava tornando a casa con la figlia quando è stato ucciso da due uomini a bordo di una moto.

L'incidente è avvenuto vicino allo stadio, dopo la sconfitta casalinga patita dai Tigres contro l'Atletico (2:3). La figlia, secondo i rapporti, si è salvata senza danni fisici. La polizia nel frattempo ha avviato un'indagine.

Comunicado de Prensa. pic.twitter.com/rIFxNioFkZ — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 24, 2023

«La famiglia del Tigres e la comunità sportiva colombiana sono devastate da questo assassinio», ha dichiarato il club in un comunicato. «Il suo impegno verso la squadra e la sua dedizione allo sviluppo dello sport nella nostra regione hanno lasciato un segno indelebile in tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo».

Anche la Federcalcio colombiana ha espresso le sue condoglianze: «La Federcalcio colombiana e il suo Comitato Esecutivo piangono la scomparsa del signor Édgar Paez, presidente del Tigres FC Club. Esprimiamo le nostre condoglianze e siamo al fianco della sua famiglia, dei suoi amici e dei suoi cari nel loro dolore. Riposi in pace».

𝐃𝐢𝐨𝐬 𝐧𝐨𝐬 𝐝𝐢𝐨 𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐧𝐮𝐧𝐜𝐚 𝐨𝐥𝐯𝐢𝐝𝐚𝐫 𝐚 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐧 𝐚𝐦𝐚𝐦𝐨𝐬 🕊️



¡𝑃𝑂𝑅 𝑆𝐼𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸 𝑌 𝑃𝐴𝑅𝐴 𝑆𝐼𝐸𝑀𝑃𝑅𝐸 𝐸𝑁 𝑁𝑈𝐸𝑆𝑇𝑅𝑂𝑆 𝐶𝑂𝑅𝐴𝑍𝑂𝑁𝐸𝑆!



𝑭𝒂𝒎𝒊𝒍𝒊𝒂 𝑻𝒊𝒈𝒓𝒆𝒔 𝑭𝒖́𝒕𝒃𝒐𝒍 𝑪𝒍𝒖𝒃 𝑺.𝑨. pic.twitter.com/YyA6Ub8Att — Tigres Fútbol Club (@TigresCol) September 25, 2023

Il defunto presidente è ricordato grazie al suo impegno per il club, ma altresì per la sua dedizione allo sviluppo dello sport nella regione: operato che ha lasciato una grande impressione ovunque in Colombia.

La federazione di calcio ha annunciato che per i prossimi due turni di campionato terrà un minuto di silenzio per Paez.