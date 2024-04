Monaco KEY

A tre giornate dalla fine della Ligue 1 il Paris Saint-Germain si è laureato campione di Francia.

Fermati sabato sul pari dal Le Havre (3-3), i parigini hanno potuto festeggiare domenica grazie alla sconfitta del Monaco di Zakaria (in campo 90') ed Embolo (entrato al 46') in casa del Lione. L'Olympique si è imposto per 3-2, rendendo incolmabile il divario per i biancorossi, fermi a -12 dal leader. Per il PSG è si tratta del terzo titolo consecutivo e del 10o nelle ultime 12 stagioni.

