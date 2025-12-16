  1. Clienti privati
Calcio Il PSG dovrà risarcire Mbappé

Swisstxt

16.12.2025 - 14:14

Kylian Mbappé
Kylian Mbappé
Keystone

La controversia finanziaria tra il PSG e la sua ex stella Kylian Mbappé ha un (primo) vincitore.

SwissTXT

16.12.2025, 14:14

16.12.2025, 14:25

Difatti, il tribunale del lavoro di Parigi ha sentenziato che la squadra della capitale dovrà risarcire l'attaccante per oltre 60 milioni di euro. La disputa fa seguito alle diverse accuse, tra le quali stipendi non pagati, molestie e vari inadempimenti contrattuali, mosse dal capitano dei Bleus al suo vecchio club, lasciato in estate per accasarsi al Real Madrid. La decisione potrebbe comunque essere impugnata dal PSG, dando nuova vita alla vertenza giudiziaria.

