La controversia finanziaria tra il PSG e la sua ex stella Kylian Mbappé ha un (primo) vincitore.
Difatti, il tribunale del lavoro di Parigi ha sentenziato che la squadra della capitale dovrà risarcire l'attaccante per oltre 60 milioni di euro. La disputa fa seguito alle diverse accuse, tra le quali stipendi non pagati, molestie e vari inadempimenti contrattuali, mosse dal capitano dei Bleus al suo vecchio club, lasciato in estate per accasarsi al Real Madrid. La decisione potrebbe comunque essere impugnata dal PSG, dando nuova vita alla vertenza giudiziaria.