Johan Djourou con la maglia dell'Arsenal nel 2011. Il difensore svizzero ha collezionato 144 presenze con i Gunners tra il 2004 e il 2014. imago images/Shutterstock

Sabato sera, Arsenal e PSG si affrontano nella finale di Champions League a Budapest. Johan Djourou, ex giocatore dei Gunners e consulente per la Ligue1+, conosce molto bene due le squadre. Parlando con blue Sport, l'ex internazionale svizzero s'è espresso sul duello tra due diverse filosofie di gioco.

Clara Francey Clara Francey

Incoronato campione d'Inghilterra in questa stagione per la prima volta in 20 anni, l'Arsenal è considerato da alcuni un «brutto campione» a causa del suo stile di gioco, a volte considerato noioso. Cosa ne pensa di questa etichetta?

«Non sono completamente d'accordo. Penso solo che l'Arsenal abbia trovato la ricetta per vincere. Se si guarda alle ultime tre stagioni, quando la squadra è arrivata seconda con un gioco forse più positivo, più spettacolare e più creativo, è sempre mancata quella piccola scintilla, quel "tocco finale" per andare a vincere il titolo».

«Quella che vedo oggi è una squadra più efficiente, che ha capito la Premier League, i suoi principi e le difficoltà che ha affrontato in passato, che le ha permesso di vincere».

«A conti fatti, quanto durerà questa etichetta? La gente potrà paragonarla al Manchester City e al loro stile di gioco più sgargiante, ma alla fine ciò che la gente ricorderà è che l'Arsenal ha vinto il titolo in questa stagione».

Il titolo di Premier League ha dato ai Gunners un'enorme iniezione di fiducia. Sui social è anche stato diffuso un video di Mikel Arteta in cui dice che sabato saranno campioni d'Europa. Pensa che siano troppo sicuri di loro?

«È una filosofia. Se Arteta non dicesse che vuole vincere o che pensa di vincere sabato, ci sarebbe un problema. Abbiamo anche sentito Luis Enrique dire che il PSG è la migliore squadra del mondo. Per me queste sono cose che fanno parte del gioco».

«Stiamo parlando di due allenatori sicuri di sé, due campioni, e di un allenatore (Arteta) che ha passato il peggio, che ha attraversato momenti molto difficili e molta incertezza. Gli è anche stato chiesto di andarsene».

«Ma alla fine c'è stata coerenza nel lavoro e questo ha pagato. Quindi oggi vorrei dire che è legittimo che lui dica una cosa del genere, così come Luis Enrique. A questo livello, prima di una finale di Champions League, bisogna essere fiduciosi. Se non lo si è, le cose si complicano molto rapidamente».

Mikel Arteta 🗣️ On Saturday we are going to be Champions of Europe. 🏆 pic.twitter.com/4xLAr8h6l7 — Tommo (@Only1tommo) May 26, 2026

Nonostante ciò, il Paris Saint-Germain sembra essere il favorito agli occhi di molti osservatori. Se oggi fosse ancora un difensore dell'Arsenal, quale parigino la spaventerebbe di più?

«È chiaro che, sulla carta, i parigini sono favoriti. Innanzitutto perché sono i campioni in carica, ma anche perché hanno una squadra di pazzi, se mi permettete il termine».

«Da difensore, a dire il vero, è l'intera linea di attaccanti a fare paura. Sono tutti veloci, intelligenti... Ma quello che, per me, si erge al di sopra di tutti gli altri e che merita davvero un Pallone d'Oro è Khvicha Kvaratskhelia, che è semplicemente brillante».

«Ho avuto la fortuna di vederlo in finale l'anno scorso, e che finale! È un giocatore che ha energia, velocità... e tutti quegli elementi che rendono molto complicato difendersi da lui».

Questa finale di Champions League tra PSG e Arsenal è un vero e proprio scontro di stili. Quale tipo di calcio pensa che avrà la meglio?

«Questa finale è chiaramente uno scontro di stili. Con il PSG, da un lato, abbiamo una squadra che gioca, vuole imporre i suoi principi e tenere la palla. Lo hanno dimostrato contro il Bayern con la famosa vittoria per 5-4. «Ma abbiamo anche visto nella partita di ritorno che sono molto più robusti e compatti».

L'Arsenal, invece, è una squadra che non fa necessariamente il gioco, ma piuttosto le transizioni, aspetta i calci piazzati e intuisce le buone occasioni».

«Ovviamente, da ex giocatore e fervente sostenitore dei Gunners, la risposta logica sarebbe che l'Arsenal deve vincere, a prescindere dallo stile. Ma sono anche un fan del bel gioco e sono stato educato con Arsène Wenger, quindi mi è piaciuta molto la masterclass del PSG contro l'Inter nella finale dell'anno scorso».

«Non voglio quindi dare un'opinione, ma è chiaro che il PSG ha una grande qualità e uno stile di gioco molto completo, con Luis Enrique capace di trovare ogni volta nuove soluzioni per ostacolare gli avversari. Sono quindi molto curioso di vedere come i due allenatori affronteranno questa partita dal punto di vista tattico».

Sabato sarà a Budapest per commentare la partita sul canale privato francese M6: qual è il suo scenario e il suo pronostico per questa finale?

«Esattamente, sono fortunato e privilegiato a poter essere lì. È difficile da dire, ma credo che l'Arsenal riuscirà a contenere il PSG per buona parte della partita».

«Posso anche immaginare un grande spavento per i parigini, o addirittura un gol iniziale dei Gunners. Dopodiché, vedo ancora il PSG segnare».

«Lo scenario ideale sarebbe che l'Arsenal reagisse a fine partita e rimontasse per vincere 2-1. Ma se devo fare un pronostico realistico oggi, vedo il PSG vincente, probabilmente per 2-1».