Il PSG offre a Mbappé un contratto di 10 anni con uno stipendio indecente

Il giallo sul futuro della superstar Kylian Mbappé assume nuove dimensioni. Mentre il Real Madrid sta cercando i suoi servigi, il PSG vuole convincere il 24enne a rimanere a Parigi con un contratto indecente.

A giugno Mbappé ha annunciato di non voler prolungare il suo attuale contratto col PSG. Ciò significa che il 24enne francese sarebbe disponibile a parametro zero già la prossima estate.

Kylian Mbappé è il volto del Paris Saint-Germain. Il suo contratto con i campioni di Francia scade però già l'anno prossimo e il Real Madrid è intensamente interessato alla superstar. Il PSG vuole trattenere Mbappé a tutti i costi.

Secondo un rapporto di «Defensa Central», i vertici del club parigino hanno proposto al loro attaccante un'offerta allettante: un contratto di 10 anni con uno stipendio di 1 miliardo di euro. Riuscirà Mbappé a resistere?

Già l'anno scorso sembrava che l'addio di Mbappé fosse una certezza, ma invece di trasferirsi al Real Madrid, il transalpino ha prolungato il suo contratto col PSG, che gli aveva messo sul piatto un affare da 300 milioni di euro.

Dodici mesi dopo, ovvero lo scorso mese di giugno, Mbappé ha comunicato al PSG di non essere interessato a prolungare in anticipo il contratto in scadenza nell'estate del 2024. In altre parole, Mbappé vuole andarsene. Il Real Madrid rimane all'erta.

Vista l'evolversi della situazione le priorità del PSG sono piuttosto chiare: in primo luogo, l'obiettivo è trattenere Mbappé a Parigi. Se ciò non fosse possibile, l'altra soluzione sarebbe quella di vendere subito il 24enne per incamerare una sostanziosa somma di trasferimento.

Dopo la mega offerta propostagli dal PSG il giallo sul futuro di Mbappé si infittisce. La finestra di mercato chiude il 1° di settembre, di conseguenza con ogni probabilità, nelle prossime settimane una delle due parti dovrà perlomeno smuovere le acque.