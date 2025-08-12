  1. Clienti privati
Calcio Il PSG scarica Donnarumma

Swisstxt

12.8.2025 - 23:11

Gianluigi Donnarumma
Gianluigi Donnarumma
KEY

Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra.

SwissTXT

12.08.2025, 23:11

12.08.2025, 23:12

« E' una decisione che mi lascia deluso». Gianluigi Donnarumma ha affidato a un post su Instagram l’addio dopo 4 stagioni agli «speciali tifosi del Paris». Poco prima Luis Enrique aveva spiegato in conferenza stampa che mettere da parte il 26enne italiano «è stata una decisione difficile da prendere. Ma voglio un portiere con un profilo diverso». Il posto da titolare dovrebbe essere riservato ora al francese Lucas Chevalier, che sarà in campo nella Supercoppa contro il Tottenham.

I più letti

Ristorante licenzia un cameriere, ora gli deve 100'000 euro
Tomaso Trussardi torna sui social con un video enigmatico: «I’m back (almost)»
Svizzeri campeggiano sotto un faro in Sardegna e poi lo imbrattano

