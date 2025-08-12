Gianluigi Donnarumma KEY

Purtroppo qualcuno ha deciso che non potrò più far parte di questo gruppo e contribuire ai successi della squadra.

« E' una decisione che mi lascia deluso». Gianluigi Donnarumma ha affidato a un post su Instagram l’addio dopo 4 stagioni agli «speciali tifosi del Paris». Poco prima Luis Enrique aveva spiegato in conferenza stampa che mettere da parte il 26enne italiano «è stata una decisione difficile da prendere. Ma voglio un portiere con un profilo diverso». Il posto da titolare dovrebbe essere riservato ora al francese Lucas Chevalier, che sarà in campo nella Supercoppa contro il Tottenham.