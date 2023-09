PSG KEY

Non c'è stata storia nella classica di Ligue 1 tra PSG e Marsiglia, con i parigini che si sono imposti al Parco dei Principi per 4-0.

In doppio vantaggio alla pausa con Hakimi e Kolo Muani, i padroni di casa hanno completato il poker nella ripresa grazie alla doppietta di Ramos, che al 32' aveva sostituito Mbappé. Il 24enne è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio a una caviglia. -L'Atletico ha fatto suo il derby di Madrid battendo per 3-1 il Real. I Colchoneros hanno gettato le basi per il successo nei primi 18' con le reti di Morata e Griezmann. A Kroos (35') ha poi risposto ancora Morata al 46'.

Swisstxt