Anche Neymar presto sarà lontano dalla capitale francese? Imago

Nel mondo del calcio, non c'è mai un attimo di pausa, nemmeno in estate. Attualmente, in Francia, sembra che un terremoto stia scuotendo le fondamenta del Paris Saint-Germain: Neymar, l'uomo che nel 2017 ha fatto registrare la più costosa cessione nella storia del calcio, sembra essere sul punto di dire addio alla capitale francese.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo il primo quotidiano sportivo francese il PSG quest'estate vuole vendere anche Neymar.

Recentemente i media francesi hanno anche scritto che Neymar non vede il suo futuro a Parigi e vorrebbe tornare a Barcellona.

Il padre di Neymar ha negato una possibile partenza del figlio solo martedì, e ha parlato di «fake news», ma le cose si starebbero muovendo. Mostra di più

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano sportivo «L'Équipe», l'allenatore Luis Enrique e il direttore sportivo Luis Campos hanno comunicato a ben quattro giocatori che non rientrano più nei piani del club.

Tra questi vi è anche il nome di Neymar (31 anni), la stella offensiva brasiliana che per anni ha incantato le folle al Parc des Princes.

Neymar era giunto al Paris Saint-Germain nel 2017 per una cifra record di 222 milioni di euro, in provenienza dal Barcellona. La sua avventura a Parigi, con uno stipendio annuale di 30 milioni di euro, dovrebbe continuare fino al 2027, ma nelle ultime ore qualcosa sembra essere cambiato.

Il futuro di Neymar sarebbe incerto. Sebbene il padre del calciatore abbia recentemente smentito le voci di un possibile addio, definendole «Fake News (notizie false ndr.)», le indiscrezioni persistono. Pare che il brasiliano stesso avrebbe espresso il desiderio di cambiare aria e il PSG stia prendendo in considerazione questa possibilità.

Un triste addio o un nuovo inizio?

Mentre il Paris Saint-Germain si prepara per la nuova stagione, a dominare le conversazioni sul club parigino sono le discussioni sul futuro di diversi giocatori.

Forse il caso più clamoroso è il tormentone attorno alla star Kylian Mbappé. Il giovane talento francese ha dichiarato di non voler rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, mettendo in agitazione i tifosi parigini e pure i vertici della società.

In un frenetico mondo del calcio, che non si ferma mai, il possibile addio di Neymar al PSG potrebbe segnare un momento di svolta per il club parigino. Sarà interessante vedere su chi punterà la società del presidente Nasser Al-Khelaïfi se effettivamente due big, Mbappé e Neymar, dovessero partire allo stesso tempo.

Il mondo del calcio sta a guardare, mentre il PSG sta vivendo un momento di cambiamento e incertezza.