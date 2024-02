Qatar KEY

Asia.

L’outsider Giordania da una parte, il Qatar campione in carica dall’altra: sono queste le squadre che sabato pomeriggio si daranno battaglia nell’inedita finale della Coppa d’ Al termine di una sfida accesa e imprevedibile, dove non sono mancati spunti tecnici degni di nota (come le reti di Azmoun e di Afif), gli uomini di Marquez hanno posto fine al sogno dell’Iran, sconfitto per 3-2. Taremi e soci dovranno dunque attendere ancora per riportare in patria un titolo che sfugge dal 1976, mentre i qatarioti potrebbero diventare i quinti ad aggiudicarsi due edizioni di fila.

Swisstxt