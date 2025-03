Brahim Diaz Keystone

Il Real ha superato l'Atletico per 2-1 nell'andata degli ottavi di Champions League.

A decidere il derby di Madrid sono state le reti di Rodrygo in apertura e Brahim Diaz al 55'. Alla compagine di Simeone non è quindi bastato il gran gol di Alvarez, che aveva siglato il momentaneo pareggio. Il passaggio del turno resta comunque aperto in vista del ritorno di settimana prossima. Nelle altre sfide di serata l'Arsenal ha surclassato il PSV con un netto 7-1, ipotecando i quarti di finale. Ancora tutto aperto tra Dortmund e Lille, che si sono lasciati sull'1-1.