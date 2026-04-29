Florentino Perez, il patron del Real Madrid KEYSTONE

Florentino Pérez si sta dando da fare per sostituire Alvaro Arbeloa alla guida del Real Madrid. Tra i favoriti torna un nome conosciuto: Josè Mourinho.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Real Madrid sta cercando il sostituto di Alvaro Arbeloa, coach di transizione dopo la rottura con Xhabi Alonso a stagione in corso.

Florentino Perez sembrerebbe voler puntare sull'usato sicuro: José Mourinho.

Il presidente del Real si è occupato personalmente delle selezioni.

Il portoghese ha già allenato i Blancos dal 2010 al 2013. Mostra di più

Nel mezzo delle turbolenze che hanno travolto il Real Madrid dopo l'addio di Xabi Alonso, iniziano a circolare alcuni nomi riguardo alle possibili opzioni del club per sostituire Álvaro Arbeloa, da allenatore ad interim a tecnico titolare.

José Mourinho torna ancora una volta a far parlare di sé nell'universo madridista.

Secondo il The Athletic, via beinsports, il portoghese si troverebbe in una posizione privilegiata per diventare il successore di Álvaro Arbeloa come allenatore del Real Madrid.

Le informazioni, come riportato anche da «sportmediaset» suggeriscono che il presidentissimo Florentino Pérez si sia occupato personalmente del processo di selezione e consideri «The Special One» l'uomo giusto per riportare il club sulla strada del successo, proprio come ha fatto durante il suo primo mandato tra il 2010 e il 2013.

2010-2013, Mourinho al Real

In quel periodo, il portoghese vinse un campionato e una Copa del Rey contro il Barcellona di Pep Guardiola, anche se non riuscì a conquistare la Champions League a causa di due dolorose sconfitte consecutive sempre contro i rivali del Barcellona.

Alla ricerca della 16esima coppa dalle grandi orecchie

Ora, il presidente spera che sia proprio l'allenatore portoghese a sollevare l'attesissimo sedicesimo trofeo, un traguardo che segnerebbe per lui un trionfale ritorno.

L'attuale contratto dello Special One

La situazione contrattuale dell'allenatore del Benfica gioca a favore della squadra merengue. Il 63enne ha infatti una clausola rescissoria di soli 3,5 milioni di dollari e potrebbe diventare libero al termine dell'ultima partita della stagione.

Questo piccolo dettaglio potrebbe rappresentare un ulteriore motivo opzione per Florentino Pérez per rigiocare la carta Mourinho.