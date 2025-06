Vinicius KEY

Con un rotondo 3-0 inflitto al Salisburgo, il Real Madrid ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale del Mondiale per Club e lo ha fatto da primo del Gruppo H.

Swisstxt

A Philadelphia i Blancos non hanno lasciato scampo agli austriaci, chiudendo il primo tempo già in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Vinicius e Valverde.

Ad abbellire ulteriormente il risultato è poi stato Garcia all’84’, il quale ha così garantito alle Merengues il big match contro la Juventus al prossimo turno. Qualificato agli ottavi anche l’Al-Hilal, vittorioso sul Pachuca per 2-0.