Real Madrid Keystone

Pronostico rispettato per il Real Madrid, che ha superato per 3-1 il Pachuca grazie alle reti di Bellingham, Guler e Valverde, nonostante l'uomo in meno dal 7' (espulso Asencio).

Swisstxt

I Blancos si riscattano così dopo il pareggio al debutto con l'Al Hilal.