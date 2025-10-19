  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Il San Gallo batte lo Young Boys  ed è secondo in classifica

Swisstxt

19.10.2025 - 18:43

S.Gallo
S.Gallo
KEY

Il San Gallo torna al successo e lo fa espugnando il Wankdorf dei campioni in carica.

SwissTXT

19.10.2025, 18:43

19.10.2025, 18:45

Dopo due sconfitte i biancoverdi hanno infatti ritrovato i tre punti grazie al 2-1 rifilato all'YB che permette loro di issarsi al secondo posto in classifica appaiati al Basilea.

Alle spalle dei sangallesi c'è ora il Sion, che ha scavalcato i bernesi in virtù dell'1-0 ottenuto in casa del GC.

Protagonisti in negativo i ticiensi Decarli, espulso al 12', e Arigoni, che ha provocato il rigore decisivo.

Infine, dopo un'ora di noia la sfida tra Lucerna e Losanna si è animata nel finale, terminando 2-2.

I più letti

Rolex fa piazza pulita: i rivenditori indipendenti di orologi devono sparire
Leo Borg vince 45 anni dopo il papà, ma il leggendario Björn voleva un'altra carriera per lui
Polizia in difficoltà a causa dell'intelligenza artificiale. Ecco perché
«Tregua violata»: nuova strage a Gaza e stop agli aiuti umanitari
Soldato nordcoreano passa la linea fortificata e fugge in Corea Sud

Video

Getafe - Real Madrid 0-1

Getafe - Real Madrid 0-1

LALIGA | 9ème journée | Saison 25/26

19.10.2025

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

Super League | 9° turno | stagione 25/26

19.10.2025

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Super League | 9° turno | stagione 25/26

19.10.2025

Getafe - Real Madrid 0-1

Getafe - Real Madrid 0-1

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

Lucerna – Lausanne-Sport 2:2

YB – San Gallo 1:2

YB – San Gallo 1:2

Più video

Altre notizie

Ligue 1. Embolo di nuovo a segno col Rennes

Ligue 1Embolo di nuovo a segno col Rennes

Challenge League. Bellinzona sconfitto a Yverdon

Challenge LeagueBellinzona sconfitto a Yverdon

Serie A. Juve sconfitta dal Como 2-0

Serie AJuve sconfitta dal Como 2-0