Il San Gallo torna al successo e lo fa espugnando il Wankdorf dei campioni in carica.
Dopo due sconfitte i biancoverdi hanno infatti ritrovato i tre punti grazie al 2-1 rifilato all'YB che permette loro di issarsi al secondo posto in classifica appaiati al Basilea.
Alle spalle dei sangallesi c'è ora il Sion, che ha scavalcato i bernesi in virtù dell'1-0 ottenuto in casa del GC.
Protagonisti in negativo i ticiensi Decarli, espulso al 12', e Arigoni, che ha provocato il rigore decisivo.
Infine, dopo un'ora di noia la sfida tra Lucerna e Losanna si è animata nel finale, terminando 2-2.