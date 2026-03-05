  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League Il San Gallo ferma la corsa del Thun, mentre il Basilea supera il GC

Swisstxt

5.3.2026 - 22:58

Witzig in gol al 95'
Witzig in gol al 95'
KEYSTONE

Vale poco ai fini della classifica, ma per il San Gallo è sembrato contare tanto il punto strappato al Thun, fermato sul 2-2 al 95’ dal gol di Witzig e fermato così nella sua striscia di vittorie consecutive (10).

SwissTXT

05.03.2026, 22:58

05.03.2026, 23:02

I sangallesi hanno fatto di tutto per evitare un altro allungo in classifica, e così il divario tra le due squadre rimane di 14 punti, margine più che rassicurante per conquistare il titolo.

Il Basilea ha invece tenuto il passo del Lugano nella corsa verso le posizioni che offrono l’accesso alle Coppe Europee. I renani hanno superato 1-0 il GC con il gol di testa di Traoré.

I più letti

Il vicedirettore del «Corriere della Sera» stronca la canzone di Sal da Vinci, i social si accendono
«Dovreste mettere telecamere nascoste»: Michele Bravi svela il dietro le quinte di Sanremo
«A Milano Cortina 2026 vogliamo rendere orgogliosa la Svizzera»
Verso la pace? Per il compleanno di Brooklyn arrivano gli auguri di David e Victoria Beckham
Gli utenti abbandonano ChatGPT in massa, ecco cosa c'è dietro

Video

Basilea – GC 1:0

Basilea – GC 1:0

Super League | 28° turno | stagione 25/26

05.03.2026

Thun – San Gallo 2:2

Thun – San Gallo 2:2

Super League | 28° turno | stagione 25/26

05.03.2026

Lucerna – YB 1:2

Lucerna – YB 1:2

Super League | 28° turno | stagione 25/26

04.03.2026

Basilea – GC 1:0

Basilea – GC 1:0

Thun – San Gallo 2:2

Thun – San Gallo 2:2

Lucerna – YB 1:2

Lucerna – YB 1:2

Più video

Altre notizie

«Mi sono visto morire». Accoglienza commovente all'FC Metz per Tahirys Dos Santos, sopravvissuto a Crans-Montana

«Mi sono visto morire»Accoglienza commovente all'FC Metz per Tahirys Dos Santos, sopravvissuto a Crans-Montana

Coppia Italia. Inizia pari la sfida tra Lazio e Atalanta

Coppia ItaliaInizia pari la sfida tra Lazio e Atalanta

Ecco gli highlights. Il Lugano batte il Sion in rimonta e blinda il posto nella top 6

Ecco gli highlightsIl Lugano batte il Sion in rimonta e blinda il posto nella top 6