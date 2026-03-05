Vale poco ai fini della classifica, ma per il San Gallo è sembrato contare tanto il punto strappato al Thun, fermato sul 2-2 al 95’ dal gol di Witzig e fermato così nella sua striscia di vittorie consecutive (10).
I sangallesi hanno fatto di tutto per evitare un altro allungo in classifica, e così il divario tra le due squadre rimane di 14 punti, margine più che rassicurante per conquistare il titolo.
Il Basilea ha invece tenuto il passo del Lugano nella corsa verso le posizioni che offrono l’accesso alle Coppe Europee. I renani hanno superato 1-0 il GC con il gol di testa di Traoré.