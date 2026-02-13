Enoch Owusu.
Keystone
In una partita dalle mille emozioni, il San Gallo è riuscito a imporsi in trasferta sul Vaduz per 3-2.
I padroni di casa sono passati in svantaggio dopo appena 24", quando un rilancio attardato di Buchel ha lanciato Baldé verso la porta.
Il Vaduz non si è però disunito, pareggiando con Monsberger all'11' e operando il meritato sorpasso con Cabrera a inizio ripresa.
Tuttavia, quando l'inerzia della partita sembrava pendere verso la squadra del Principato, ci ha pensato il neoentrato Owusu a ribaltare il risultato, grazie a una pregevole doppietta da fuori area.