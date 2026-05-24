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Calcio Il San Gallo vince la Coppa Svizzera

Swisstxt

24.5.2026 - 16:05

San Gallo
San Gallo
Keystone

Per la seconda volta nella sua storia il San Gallo ha conquistato la Coppa Svizzera.

SwissTXT

24.05.2026, 16:05

24.05.2026, 16:07

Nella finale del Wankdorf i biancoverdi hanno infatti sconfitto per 3-0 lo Stade Lausanne-Ouchy grazie alle reti di Gaal, Goertler e Witzig.

I sangallesi hanno sbloccato il risultato dopo appena 8', ma sono poi rimasti in dieci uomini per l'espulsione del proprio portiere, Watkowiak, autore di un fallo da ultimo uomo.

La compagine di Challenge League ha così preso un po' di coraggio, ma il rigore trasformato dal capitano biancoverde al 66' ha chiuso la sfida, mentre Witzig ha abbellitto il risultato.

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