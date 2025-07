Robert Breiter, segretario generale dell'ASF. Keystone

Grandi cortei di tifosi, folle record e grande euforia intorno alla nazionale svizzera: il Campionato europeo in Svizzera ha superato le aspettative. Qual è il bilancio dal punto di vista dell'associazione?

Redazione blue Sport Luca Betschart

Domenica l'emozionante Campionato europeo di casa si è concluso con la finalissima tra Inghilterra e Spagna. Il Segretario Generale dell'ASF, Robert Breiter, ha provato sentimenti contrastanti.

«Svegliarsi da un sogno è difficile, anche quando è diventato realtà», ha dichiarato martedì mattina Breiter, durante una conferenza stampa.

Tuttavia, lo svolgimento della competizione è stato positivo: «È stato un torneo fantastico, una favola estiva. Un groove unico e un'atmosfera meravigliosa, piena di gioia ed entusiasmo. Abbiamo avuto stadi esauriti, visto un grande calcio e con l'Inghilterra abbiamo una squadra eccezionale come campione d'Europa».

La direttrice del torneo Doris Keller ha espresso sentimenti simili: «Abbiamo lavorato due anni per questo. È andato tutto meglio di quanto immaginassimo», ha affermato la donna, aggiungendo: «Per noi è sempre stato importante organizzare una festa estiva - per gli svizzeri e gli ospiti stranieri».

La migliore pubblicità

Il successo è dovuto anche al fatto che la Svizzera è una sede perfetta per il torneo dei Campionati Europei.

«Con le sue brevi distanze, la Svizzera era esattamente il Paese giusto al momento giusto per questo torneo», ha dspiegatoce Breiter.

«Abbiamo sorpreso tutti, compresi noi stessi. Abbiamo fatto la migliore pubblicità al nostro Paese e al calcio femminile. Possiamo dire con orgoglio di aver puntato sul cavallo vincente».

Per Breiter, tuttavia, il percorso intrapreso non termina affatto con la fine del torneo: «Ora siamo chiamati a fare ancora di più. Fedeli al motto: «Here to stay» (qui per restare ndr.). Dobbiamo lavorare insieme per garantire che il successo di questo torneo possa essere trasportato nel futuro».

