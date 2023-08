Il pareggio a dieci minuti dalla fine freshfocus

Le fatiche europee hanno presentato il conto nel finale, ma il Servette è comunque riuscito a fermare sull'1-1 il San Gallo.

La rete in apertura di Badia è stata vanificata all'81' da Vallci. Dal canto suo lo Zurigo si è confermata (faticando) capolista, imponendosi 3-0 sul neopromosso Stade Lausanne grazie fra l'altro all'inzuccata del neoentrato Marchesano e all'ottima prestazione fra i pali di Brecher. E' invece riuscito a cancellare lo zero dalla casella delle vittorie il Winterthur, superando in rimonta (grazie a Di Giusto, Turkes e Schneider) 3-1 il Grasshopper.

