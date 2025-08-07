Cognat freshfocus

Il Servette è a un passo dal salutare pure l’ Allo Stade de Genève i granata sono stati sconfitti per 3-1 dall’Utrecht nell’andata del terzo turno preliminare. Dopo il gol di Guillemenot al 12’, i ginevrini hanno subito la rimonta degli olandesi, capaci di ribaltare la sfida nell'arco di 7'. Ha invece ipotecato il playoff di Conference League il Losanna, vittorioso alla Tuilière per 3-1 sull'Astana. A trovare la via del gol sono stati Roche, Sène e Ajdini per i vodesi mentre per i kazaki ha segnato Basic. Dal canto suo, il Vaduz ha dovuto inchinarsi all'Alkmaar per 3-0.