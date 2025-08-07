  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Calcio Il Servette ko contro l'Utrecht

Swisstxt

7.8.2025 - 22:51

Cognat
Cognat
freshfocus

Europa League.

07.08.2025, 22:51

07.08.2025, 22:58

Il Servette è a un passo dal salutare pure l’ Allo Stade de Genève i granata sono stati sconfitti per 3-1 dall’Utrecht nell’andata del terzo turno preliminare. Dopo il gol di Guillemenot al 12’, i ginevrini hanno subito la rimonta degli olandesi, capaci di ribaltare la sfida nell'arco di 7'. Ha invece ipotecato il playoff di Conference League il Losanna, vittorioso alla Tuilière per 3-1 sull'Astana. A trovare la via del gol sono stati Roche, Sène e Ajdini per i vodesi mentre per i kazaki ha segnato Basic. Dal canto suo, il Vaduz ha dovuto inchinarsi all'Alkmaar per 3-0.

I più letti

Pogacar e altri campioni si riempiono di cibo per pedalare sempre più veloci. Ecco com'è possibile
Oltre 10'000 hotel fanno causa a Booking.com, che potrebbe dover sborsare tanti milioni
«Vivo senza gas»: il dramma silenzioso dell'ex star del cinema Michela Miti rimasta senza soldi

Video correlati

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

07.08.2025

Basilea – YB 4:1

Basilea – YB 4:1

Super League | 4° turno | stagione 25/26

06.08.2025

Servette – San Gallo 1:4

Servette – San Gallo 1:4

Super League | 2° turno | stagione 25/26

02.08.2025

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

La partita amichevole tra Betis e Como degenera

Basilea – YB 4:1

Basilea – YB 4:1

Servette – San Gallo 1:4

Servette – San Gallo 1:4

Più video

Altre notizie

Crisi nerissima. Batosta contro il Celje, il Lugano incassa un netto 5 a 0. È già addio pure alla Conference League?

Crisi nerissimaBatosta contro il Celje, il Lugano incassa un netto 5 a 0. È già addio pure alla Conference League?

Ma non solo. Tra i favoriti al Pallone d'Oro ben 9 giocatori del PSG. Yann Sommer sfida Gigi Donnarumma

Ma non soloTra i favoriti al Pallone d'Oro ben 9 giocatori del PSG. Yann Sommer sfida Gigi Donnarumma

Ecco il video. L'amichevole tra il Como e il Betis Sevilla degenera in una rissa generale

Ecco il videoL'amichevole tra il Como e il Betis Sevilla degenera in una rissa generale