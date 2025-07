Mraz KEY

Il Servette deve salutare la Champions League.

Dopo la vittoria per 1-0 all'andata, i granata sono infatti stati sconfitti in casa per 3-1 dal Viktoria Plzen e disputeranno quindi il 3o turno preliminare di Europa League contro Utrecht o Sheriff. Morandi e compagni si sono portati in vantaggio già al 4' grazie ad Antunes, ma in 2' a cavallo del 30' hanno subito l'uno-due ospite con i gol di Spacil e Vydra, complice un erroraccio di Mall. Severin ha poi vanaficato in 3' la superiorità numerica dopo il rosso a Zeljkovic e Durosinmi all'87' ha punito i ginevrini su rigore.