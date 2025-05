Servette KEY

Il Servette è vicecampione svizzero e si è così garantito l'accesso al secondo turno preliminare della prossima Champions League.

Swisstxt

I ginevrini hanno difeso la seconda piazza in virtù del 3-3 con il Losanna e del contemporaneo pareggio dell'YB a Cornaredo, mentre i vodesi possono ancora sperare nei preliminari di Conference League in caso di vittoria in Coppa del Basilea.

I renani dal canto loro hanno festeggiato nel migliore dei modi il trionfo in campionato, stendendo con un perentorio 4-0 il Lucerna, che quindi conclude la SL al sesto posto.