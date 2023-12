Il sindaco di Castelnuovo inaugura il nuovo stadio con una figuraccia

Il sindaco di Castelnuovo, Italia, ha voluto calciare dal dischetto in occasione dell'inaugurazione del nuovo impianto cittadino. Ma le cose non sono andate proprio come si aspettava...

«Oggi è una festa speciale per la comunità di Castelnuovo di Garfagnana. Nello stadio "A. Nardini" abbiamo inaugurato, alla presenza delle squadre dell'U.S. Castelnuovo Calcio e delle autorità, il nuovo campo sportivo comunale dotato di un innovativo manto in erba sintetica all'avanguardia», ha postato il sindaco della cittadina italiana Andrea Tagliasacchi, il quale ha dimenticato di omettere il suo tiro dal dischetto inaugurale.

Nonostante ciò, ripreso da una telecamera di uno smartphone, il video è diventato virale.

Sul nuovo manto erboso il sindaco ha voluto suggellare la festa, davanti a tutti gli atleti della società e al pubblico, calciando dal dischetto in segno di buon augurio.

«La vita è degna di essere vissuta finché c'è da ridere» Lucy Maud Montgomery Attore britannico

Ma al primo cittadino non è andata come aveva previsto, visto che al momento del tiro, giacca e cravatta e fascia di ordinanza al collo ma senza i tacchetti ai piedi, è inciampato ed è caduto.