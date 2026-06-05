Durante una conferenza stampa sui preparativi per i Mondiali di calcio, il sindaco di New York ha sorpreso tutti citando Mario Balotelli e José Mourinho.

Due frasi celebri, una del calciatore italiano e un'altra dell'allenatore portoghese, sono emerse durante una conferenza stampa di Zohran Mamdani.

Il video del suo discorso Il sindaco di New York Mamdani cita Mario Balotelli e José Mourinho: ecco perché

Hai fretta? blue News riassume per te Zohran Mamdani ha citato Mario Balotelli durante una conferenza stampa sui preparativi di New York per i Mondiali.

Il sindaco ha ripreso una celebre frase dell’attaccante italiano per dire che organizzare bene l’evento sarà semplicemente fare il proprio lavoro.

Se trasporti, sicurezza e servizi funzioneranno senza intoppi, secondo Mamdani non ci sarà bisogno di esultare.

Il riferimento al calcio non è casuale, perché il sindaco è un grande appassionato e tifoso dell’Arsenal.

Nel discorso ha citato anche José Mourinho, promettendo che New York non si limiterà al minimo indispensabile.

Mario Balotelli sbarca a New York. Non in campo, ma nel discorso del sindaco Zohran Mamdani, che, come riportato da «Il Post», ha tirato in ballo l’attaccante italiano mentre parlava di trasporti, sicurezza e organizzazione in vista dei Mondiali maschili di calcio.

La frase scelta non è una qualunque. È una delle più celebri associate a Balotelli, oggi 35enne e giocatore dell’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi Uniti, ma da giovane considerato tra i più grandi talenti del calcio mondiale.

Mamdani lo ha definito «uno degli attaccanti più forti dei tempi recenti» e ha ricordato il suo paragone più famoso: «Quando faccio gol non esulto perché sto solo facendo il mio lavoro. Un postino per caso festeggia quando consegna le lettere?».

🚨 WOW! Mayor Zohran Mamdani drops an incredible Mario Balotelli quote to explain his governing philosophy for the World Cup.



He confirms NYC won't celebrate just for keeping the city safe and running smoothly, because they are simply doing their job. Masterclass! https://t.co/8olTIMVVcC pic.twitter.com/33wH2QHKIi — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) June 4, 2026

Da lì, il sindaco ha costruito il suo messaggio alla città. Se New York ospiterà un Mondiale ordinato, sicuro, efficiente e senza caos, non ci sarà da stappare champagne.

Sarà semplicemente la prova che la macchina organizzativa avrà fatto ciò che doveva fare.

Spazio anche per Mourinho

Il riferimento può sembrare curioso per un primo cittadino americano, ma Mamdani non è un politico qualunque quando si parla di pallone. Il calcio lo segue da anni, con passione dichiarata.

Tifa Arsenal fin dall’adolescenza, ha giocato da difensore nei Talking Headers, una squadra amatoriale di Brooklyn, e ha spesso usato il linguaggio calcistico anche nelle sue campagne politiche.

Nel suo intervento, come scrive «Adnkronos», non si è fermato a Balotelli. C’è stato spazio anche per José Mourinho, altro nome pesante del calcio internazionale.

🔥 EPIC! Mayor Zohran Mamdani brilliantly uses a Jose Mourinho soccer metaphor to declare NYC is fully prepared for the World Cup.



He explicitly confirms the city will not "park the bus" but will aggressively pursue absolute excellence in infrastructure and safety! https://t.co/ocVZJQwaY8 pic.twitter.com/ZBziz52zOa — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) June 4, 2026

Mamdani ha promesso che New York non intende «parcheggiare il bus», riprendendo una delle espressioni più associate all’allenatore portoghese.

Tradotto: la città non vuole limitarsi al minimo indispensabile. Vuole alzare il livello su infrastrutture, servizi, trasporti e sicurezza.

Il conto alla rovescia è ormai partito. I Mondiali inizieranno l’11 giugno e si giocheranno in tre paesi: Stati Uniti, Canada e Messico. E New York vuole farsi trovare pronta.