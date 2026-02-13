I Mondiali di calcio proseguono a ritmo serrato, lo spettacolo è assicurato, sul campo, in tribuna e nelle città ospitanti. Ma, le «truffe» sono dietro l'angolo. C'è chi ha speso migliaia di franchi per i biglietti vedendosi bloccati fuori dallo stadio senza possibilità di entrare - e recuperare il denaro speso.

Hai fretta? blue News riassume per te: Diversi tifosi di calcio hanno comperato biglietti per le partite dei Mondiali senza poi poter accedere allo stadio.

Trattasi di una pratica diffusa nel settore, nota come «vendita speculativa», in cui venditori non verificati mettono in vendita accessi che non possiedono ancora, nella speranza di acquistarli a un prezzo inferiore più vicino alla data dell'evento.

Il sito incriminato è StubHub, che ora deve affrontare una causa legale per danni di almeno 5 milioni di dollari.

Intanto però la piattaforma online continua non solo a venderli per la Coppa del Mondo per la quale non è autorizzata, ma lo fa includendo pure garanzie denominate ‹Garanzia Fan Protect›... che promettono esplicitamente l'autenticità «di questi biglietti per i Mondiali».

Quando Sergio Enrique Alvarado Montalvo ha pagato 1.700 dollari (1.300 sterline) su StubHub per fare una sorpresa a suo padre con i biglietti per i Mondiali, immaginava una Festa del Papà indimenticabile a vedere giocare Lionel Messi.

Invece, come riporta la BBC, dopo aver fatto arrivare i suoi genitori in aereo dal Messico a Dallas per la partita Argentina-Austria e aver speso quasi 6.000 dollari (circa 4'900 franchi) tra viaggio e hotel, la famiglia è rimasta bloccata fuori dai cancelli dello stadio.

Appena un giorno prima della partenza per Dallas, il sito StubHub ha comunicato all’improvviso a Montalvo che il venditore non poteva consegnare i biglietti, rifiutandosi di fornire sostituti di pari valore a causa dell’impennata dei prezzi.

World Cup dreams shattered as StubHub tickets cancelled at last minute leaving fans stranded outside stadiums https://t.co/oesHMGwpt3 — BBC News (UK) (@BBCNews) July 2, 2026

I tre si sono comunque presentati allo stadio, sperando di poter ancora ottenere i biglietti, rimanendo al telefono con StubHub fino a un’ora prima del calcio d’inizio.

«Ero così triste e così frustrato, e così pieno di rabbia e di ira», ha raccontato il 45enne alla BBC. «Era un mix di sentimenti difficile da spiegare».

Il più grande crollo di biglietti della storia

L'incubo dell'argentino fa parte di quello che gli addetti ai lavori definiscono uno dei più grandi crolli di biglietti della storia.

Mentre i Mondiali proseguono senza sosta a cavallo tra Stati Uniti, Canada e Messico, molti tifosi si sono visti rovinare i propri sogni a causa di cancellazioni dell'ultimo minuto sui mercati secondari.

Il principale responsabile sembra essere una pratica diffusa nel settore, nota come «vendita speculativa di biglietti», in cui venditori non verificati mettono in vendita biglietti che non possiedono ancora, nella speranza di acquistarli a un prezzo inferiore più vicino alla data dell'evento.

Ma quando i prezzi dei biglietti salgono alle stelle, questi venditori si tirano indietro per rivenderli a un prezzo maggiorato, lasciando acquirenti come Montalvo a mani vuote, con un rimborso che non copre le ingenti spese di viaggio.

«Mio figlio era distrutto»

Esperienza simile anche quella vissuta da Eben Pingree, di Boston. L'uomo voleva sorprendere il figlio undicenne dopo aver comperato i biglietti - sempre su StubHub - per 2'800 dollari (circa 2'300 franchi). Aveva organizzato un lungo viaggio con un'altra coppia padre-figlio, ma i biglietti sono spariti il giorno della partita.

«In pratica ci hanno lasciati lì, e mio figlio era distrutto», ha raccontato Pingree alla BBC. «È stato un weekend davvero triste... dentro e fuori... ma ci siamo goduti il tempo insieme».

Una causa milionaria intentata verso StubHub

Nel frattempo diversi tifosi, anch'essi raggirati, hanno intentato causa contro StubHub, proponendo un'azione collettiva, accusando la piattaforma di rivendita di non aver consegnato i biglietti che avevano acquistato.

Come riportato dalla CBC, la causa chiede un risarcimento danni non specificato di almeno 5 milioni di dollari statunitensi per migliaia di persone negli Stati Uniti che non hanno ricevuto i biglietti per i Mondiali acquistati tramite StubHub, per presunte violazioni di varie leggi a tutela dei consumatori e in materia di pubblicità ingannevole.

«Questo rappresenta un nuovo punto basso per un settore della vendita di biglietti sportivi che si è ripetutamente reso protagonista di problemi di tutela dei consumatori, a danno dei tifosi che rendono lo sport speciale», si legge nella denuncia.

«StubHub continua non solo a vendere biglietti per i Mondiali per i quali non è autorizzata, ma include anche garanzie denominate ‹Garanzia Fan Protect›... che promettono esplicitamente l'autenticità di questi biglietti per i Mondiali».