Antonio Conte ha iniziato la sua avventura in Serie A sulla panchina del Napoli con una pesante sconfitta. KEYSTONE

Il Napoli è caduto in una disastrosa sconfitta per 3-0 contro il Verona nella prima partita di campionato, lasciando Antonio Conte frustrato per il risultato.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te Il campionato di Serie A è iniziato con la pesante sconfitta del Napoli a Verona.

La formazione di Antonio Conte «si è sciolta come neve al sole» perdendo per 3-0.

Alla vigilia dell'esordio il tecnico dei partenopei aveva denunciato una campagna acquisti deficitaria.

Al termine della sfida ha chiesto scusa ai tifosi: «Il secondo tempo è stato inaccettabile». Mostra di più

Il Napoli era riuscito a battere il Modena solo ai rigori nell'esordio di Coppa Italia qualche giorno fa e anche in quella partita la prestazione non era stata delle migliori.

«Lo scudetto è stato un tranello per la gente», era stato lo sfogo del tecnico del Napoli nei confronti della dirigenza, che avrebbe fatto secondo lui una campagna acquisti al ribasso, avendo venduto dieci giocatori senza fare acquisti di valore, con Osimhen al palo, in attesa di una grande offerta.

«Meglio essere chiari subito», ha ribadito colui che in estate ha accettato la corte di De Laurentiis.

Antonio Conte e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione ufficiale. Dopo la prima giornata di Serie A i sorrisi lasciano il posto ai rimproveri. KEYSTONE

Così la prestazione al Bentegodi, in occasione della prima giornata di Serie A è stata ampiamente insufficiente, visto che il Verona ha creato tre ottimi contropiedi finalizzandoli con la rete.

Conte: «Dobbiamo chiedere umilmente scusa ai tifosi»

A «Sky» Antonio Conte ha detto che la squadra si è sciolta come neve al sole durante la partita, scusandosi anche con i tifosi del club.

«Nel primo tempo c'era solo una squadra in campo, non credo che il Verona abbia mai tirato. Detto questo, nel secondo tempo abbiamo subito concesso un tiro al Verona e nella seconda situazione siamo andati in svantaggio. Poi ci siamo sciolti come neve al sole. Quello che mi sento di dire è che dobbiamo chiedere umilmente scusa al popolo napoletano che ci segue con passione».

«Io sono l'allenatore ed è giusto che mi prenda tutte le responsabilità. Chiedo umilmente scusa perché il secondo tempo è stato inaccettabile. Una prestazione figlia di qualcosa, ma dobbiamo lavorare sodo sotto tutti i punti di vista. Sono arrivato a Napoli con grande entusiasmo, grande voglia. Posso mettermi a disposizione in qualsiasi situazione, se posso aiutare il Napoli lo faccio».

Il Napoli dovrà ora rifarsi, settimana prossima contro il Bologna, e ovviamente non sarà una partita facile.

L'allenatore dei partenopei spera che il club faccia qualche acquisto fino a quel momento, ultimo periodo utile prima che chiuda la finestra di mercato estiva.