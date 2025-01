L'allenatore del Milan attacca uno dei suoi giocatori dopo la vittoria all'ultimo minuto

Il tecnico del Milan Conceição punta Calabria 27.01.2025

Sérgio Conceição entra in campo dopo la spettacolare vittoria contro il Parma e cerca ardentemente il dialogo con il giocatore Davide Calabria. In conferenza stampa, l'allenatore dei rossoneri parla della controversia.

Redazione blue Sport Linus Hämmerli

Hai fretta? blue News riassume per te Domenica l'allenatore del Milan Sérgio Conceição e il giocatore Davide Calabria hanno litigato dopo il fischio finale. Il coach ha dovuto essere trattenuto dai suoi giocatori.

Il motivo del litigio è stato un'azione di Calabria dopo la sua sostituzione.

Tuttavia, secondo l'allenatore e il giocatore, il polverone si era già calmato. Conceição ha dichiarato: «È stata una situazione come con dei bambini. Quando si comportano male al ristorante, bisogna affrontarli». Mostra di più

Sérgio Conceição è allenatore del Milan da poco meno di un mese. Dal suo arrivo, a fine dicembre, in campionato i rossoneri hanno conteggiato una sconfitta, un pareggio e due vittorie.

La seconda vittoria sotto la guida del tecnico portoghese è stata piuttosto drammatica. La sua squadra ha trasformato un passivo di 2-1 contro il Parma in una vittoria per 3-2 nei recuperi. Il Mister ha dato il via ai fuochi d'artificio al 77esimo minuto - con il punteggio di 1-1 - sostituendo il difensore Davide Calabria con l'attaccante Luka Jović.

Il cambio non è per niente piaciuto al capitano rossonero, motivo per cui Conceição si è scagliato contro il suo difensore al fischio finale. I giocatori hanno dovuto tenere il loro allenatore lontano dal loro compagno di squadra.

Conceição: «Una situazione come quella con bambini»

Nella conferenza stampa post-partita, il tecnico ha confermato l'alterco. «È stata una situazione come quella che succede coi bambini. Se si comportano male al ristorante, bisogna affrontarli. Non c'è ipocrisia, solo la verità», ha detto il 50enne citato da «footboom1». Il portoghese ha tuttavia ammesso che «forse» gli è scappata qualche parola di troppo.

A far partire l'embolo a Conceição è stato il gesto di Calabria alla sostituzione. Il difensore ha allontanato con un piede le borracce e ha preso a calci un cartellone pubblicitario. Nell'incontro coi media il 50enne ha rassicurato i tifosi: «Nel frattempo abbiamo chiarito tutto».

Calabria si scusa

Anche Calabria è d'accordo. Secondo «goal.com», il bresciano ha dichiarato: «Sono cose che succedono. Voglio scusarmi per il mio comportamento, non è stato bello».

La frustrazione del 28enne potrebbe avere a che fare anche con la sua attuale situazione al Milan. Il capitano ha fatto solo sporadiche apparizioni in questa stagione da titolare e l'ingaggio dell'ex Manchester City Kyle Walker ha aggiunto un altro concorrente nel suo ruolo.

Per i rossoneri la lotta continua. Mercoledì prossimo Conceição punterà a un'altra vittoria. I suoi scenderanno in campo contro la Dinamo Zagabria per strappare un posto sicuro agli ottavi di Champions League. blue Sport mostra la partita in diretta.