GC – Thun 1:3 Super League | 20° turno | stagione 25/26 18.01.2026

Il 2026 è iniziato da dove il Thun aveva finito: davanti a tutti e con il piede sull’acceleratore. La squadra di Lustrinelli non accenna a rallentare.

I bernesi hanno piegato il Grasshopper per 3-1 e ne hanno approfittato per scavare un solco in cima alla Super League. La classifica ora parla chiaro: Thun primo con sei punti di margine sul San Gallo, che deve ancora recuperare una partita, e sette lunghezze di vantaggio sul Lugano.

Proprio i bianconeri, reduci dal successo di sabato a Lucerna, hanno blindato il terzo posto grazie al passo falso del Basilea, fermato sull’1-1 da un Sion combattivo. Un risultato che fa comodo anche al Lugano, sempre più saldo sul podio.

Nessun vincitore, invece, nelle altre sfide domenicali. Servette e Zurigo si sono annullate sull’1-1, prolungando una serie negativa che dura ormai da quattro partite per entrambe.