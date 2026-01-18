  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ecco gli highlights Il Thun piega il Grasshopper e allunga in vetta

Swisstxt

18.1.2026 - 18:41

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Super League | 20° turno | stagione 25/26

18.01.2026

Il 2026 è iniziato da dove il Thun aveva finito: davanti a tutti e con il piede sull’acceleratore. La squadra di Lustrinelli non accenna a rallentare.

Antonio Fontana

18.01.2026, 18:41

18.01.2026, 19:01

I bernesi hanno piegato il Grasshopper per 3-1 e ne hanno approfittato per scavare un solco in cima alla Super League. La classifica ora parla chiaro: Thun primo con sei punti di margine sul San Gallo, che deve ancora recuperare una partita, e sette lunghezze di vantaggio sul Lugano.

Proprio i bianconeri, reduci dal successo di sabato a Lucerna, hanno blindato il terzo posto grazie al passo falso del Basilea, fermato sull’1-1 da un Sion combattivo. Un risultato che fa comodo anche al Lugano, sempre più saldo sul podio.

Ecco gli highlights. Il Lugano riparte alla grande, ben 5 i gol rifilati al Lucerna

Ecco gli highlightsIl Lugano riparte alla grande, ben 5 i gol rifilati al Lucerna

Nessun vincitore, invece, nelle altre sfide domenicali. Servette e Zurigo si sono annullate sull’1-1, prolungando una serie negativa che dura ormai da quattro partite per entrambe.

I più letti

«10'000 franchi per le vittime di Crans-Montana sono una miseria», ecco da dove arriva la critica
Odermatt: «È un po' folle lanciarsi contro un muro a 110 km/h»
«È pazzesco»: Iten incredulo dopo Wengen. Meillard durissimo: «È stato davvero brutto»
Italia critica dopo la tragedia di Crans-Montana: la Svizzera ridimensiona i suoi programmi a Milano-Cortina
A Melbourne è ancora Roger Federer a dare spettacolo in campo, ecco come

Video

Basilea – Sion 1:1

Basilea – Sion 1:1

Super League | 20° turno | stagione 25/26

18.01.2026

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Super League | 20° turno | stagione 25/26

18.01.2026

Atlético – Alavés 1-0

Atlético – Alavés 1-0

LALIGA | 20ème journée | Saison 25/26

18.01.2026

Basilea – Sion 1:1

Basilea – Sion 1:1

GC – Thun 1:3

GC – Thun 1:3

Atlético – Alavés 1-0

Atlético – Alavés 1-0

Più video

Altre notizie

Serie A. Inter e Napoli non sbagliano mentre la Juve va ko a Cagliari

Serie AInter e Napoli non sbagliano mentre la Juve va ko a Cagliari

Premier League. Il derby di Manchester va allo United

Premier LeagueIl derby di Manchester va allo United

Lutto nel calcio. È morto Rocco Commisso, il patron della Fiorentina

Lutto nel calcioÈ morto Rocco Commisso, il patron della Fiorentina