Losanna-Thun KEY

Per il secondo turno di fila in SL il Thun ha marciato sul posto.

SwissTXT Swisstxt

Comunque ancora al comando della classifica con 28 punti, la squadra di Lustrinelli ha pagato un brutto avvio, uscendo sconfitta per 2-1 dalla casa del Losanna. Non ne hanno approfittato Basilea e San Gallo. Impegnati nello scontro diretto del St.Jakob-Park, renani e biancoverdi si sono lasciati sullo 0-0 dopo che Shaqiri ha fallito un rigore. Non sono invece mancati i gol nella partita tra Servette e YB. Nel 4-4 dello Stade de Genève spiccano la doppietta di Guillemenot e le belle reti di Sanches e Hadjam.