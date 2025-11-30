  1. Clienti privati
Calcio Il Thun cade anche a Losanna

Swisstxt

30.11.2025 - 19:38

Losanna-Thun
Losanna-Thun
KEY

Per il secondo turno di fila in SL il Thun ha marciato sul posto.

SwissTXT

30.11.2025, 19:38

Comunque ancora al comando della classifica con 28 punti, la squadra di Lustrinelli ha pagato un brutto avvio, uscendo sconfitta per 2-1 dalla casa del Losanna. Non ne hanno approfittato Basilea e San Gallo. Impegnati nello scontro diretto del St.Jakob-Park, renani e biancoverdi si sono lasciati sullo 0-0 dopo che Shaqiri ha fallito un rigore. Non sono invece mancati i gol nella partita tra Servette e YB. Nel 4-4 dello Stade de Genève spiccano la doppietta di Guillemenot e le belle reti di Sanches e Hadjam.

