Grande festa per il primo titolo del FC Thun Keystone

I calciatori del Thun hanno festeggiato nuovamente e massicciamente il loro primo titolo di campioni svizzeri. Migliaia di tifosi hanno sfidato il tempo piovoso e freddo e hanno portato in trionfo la loro squadra.

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La festa è iniziata nel pomeriggio davanti allo stadio, dove erano pronti due camion scoperti per giocatori e staff. Al ritmo del classico disco «Freed from Desire», il corteo si è messo in movimento alle 16.15, accompagnato da centinaia di tifosi che hanno percorso a piedi la strada verso il centro città.

Sulla piattaforma aperta di uno dei camion era riunita la prima squadra; tra i giocatori particolarmente festaioli c'erano il capitano Marco Bürki, Michael Heule e Kastriot Imeri. Altri l'hanno presa più con calma, così come lo staff sul secondo camion con l'allenatore ticinese Mauro Lustrinelli e il presidente del club Andres Gerber.

Per squadra e tifosi si tratta della seconda giornata di festa dopo quella di domenica 3 maggio. Anche in questa occasione la città ha autorizzato una notte libera: le autorità comunali hanno dato il permesso ai vari locali pubblici di tenere aperto fino alle ore piccole.