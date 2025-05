Mauro Lustrinelli freshfocus

Dopo cinque stagioni passate in Challenge League, il Thun ritorna in Super League grazie al successo nel big match contro l’Aarau per 2-1.

Swisstxt

I bernesi di Mauro Lustrinelli, a tre giornate dal termine del campionato cadetto, hanno infatti blindato il primo posto battendo i diretti inseguitori.

La società diretta da Andres Gerber evita così questa volta lo spareggio, nel quale aveva avuto la peggio due volte dopo la precedente retrocessione.

Il 49enne tecnico ticinese centra così l'obiettivo al suo terzo anno della seconda esperienza sulla panchina dei biancorossi.