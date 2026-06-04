Il Thun ha trovato il successore di Mauro Lustrinelli.

Gian Luca Privitelli ha allenato anche la Nazionale Under 20.

Super League Il Thun ha trovato il sostituto di Mauro Lustrinelli: ecco di chi si tratta

I campioni svizzeri hanno deciso di affidare la conduzione della prima squadra all’ex CT della Nazionale rossocrociata Under 20 Gian Luca Privitelli per i prossimi 3 anni.

Nato a Muri nel 1978, il tecnico italo-svizzero è alla prima esperienza assoluta tra i grandi.

Fatta eccezione per Lyss e Breitenrein, allenate una decina d’anni fa, Privitelli si è sempre occupato di calcio giovanile, dividendosi fra Thun e Basilea.