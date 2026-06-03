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Calcio Il Thun non riscatta Imeri

Swisstxt

3.6.2026 - 17:16

Imeri
Imeri
Keystone

Nonostante 6 gol e 8 assist stagionali, il Thun non riscatterà Kastriot Imeri e lascerà scadere il contratto di prestito concordato con lo Young Boys nell’agosto 2025.

SwissTXT

03.06.2026, 17:16

03.06.2026, 17:23

«Dopo un’analisi della situazione generale, la dirigenza ha deciso di non esercitare l’opzione per il riscatto», ha dichiarato il club biancorosso in un comunicato.

Lo Young Boys non riscatterà Chris Bedia dopo che nel febbraio 2025 era arrivato in prestito dall’Union Berlino. In una stagione e mezza coi gialloneri l’attaccante ivoriano ha totalizzato 67 presenze segnando 29 volte, numeri che però non sono bastati a convincere l’YB ad esercitarne il diritto di riscatto.

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