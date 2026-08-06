Nell'andata del terzo turno di qualificazione di Europa League, il Thun ha superato 3-0 il Vikingur Reykjavik, potendo ora guardare con fiducia al ritorno di giovedì prossimo in Islanda.

Un successo maturato già nel primo tempo, quando tra 19' e 25' prima Bamert e poi Labeau hanno indirizzato la gara.

Gli ospiti avrebbero avuto modo di riaprire l'incontro, ma il bel gol di Thordarson è stato annullato per un precedente fallo su Burgy.

Nella ripresa, i bernesi hanno contenuto agevolmente le rare sortite offensive ospiti, trovando la rete del definitivo 3-0 con Saiz nel recupero.