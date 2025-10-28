  1. Clienti privati
Calcio Il Thun vince e allunga in vetta

Swisstxt

28.10.2025 - 22:25

Thun
Thun
freshfocus

Il Thun ha sconfitto per 3-0 il Winterthur e, grazie alla contemporanea sconfitta del San Gallo contro il Sion, allunga a +4 in vetta alla Super League.

SwissTXT

28.10.2025, 22:25

28.10.2025, 22:52

I bernesi si sono portati sul doppio vantaggio dopo 36' grazie a Daehler e Bertone. L'espulsione di Mathosi al 39' non ha poi dato la scossa agli zurighesi e Rastoder nel finale ha così messo a segno il 3-0. Nivokazi ha invece trascinato il Sion al successo per 3-2 contro il San Gallo. Al Tourbillon l'ex Bellinzona si è infatti guadagnato il rigore del momentaneo pareggio e ha poi siglato la doppietta che ha deciso la sfida.

