L'allenatore Mauro Lustrinelli. Imago

Due partite, due vittorie.

Non poteva iniziare meglio il campionato del neopromosso Thun, che grazie alla vittoria per 2-1 sul Losanna dopo quella di Cornaredo al debutto ha agganciato il San Gallo in vetta alla classifica. Gli uomini di Lustrinelli si sono imposti grazie ai gol di Ibayi e Montolio e alle parate di Steffen.