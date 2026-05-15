Il Vaduz è riuscito nell'incredibile impresa di riconquistare la Super League dopo cinque anni, in un'ultima giornata al cardiopalma.
Decisivi il successo ottenuto per 3-1 ai danni del Wil e il contemporaneo pareggio per 2-2 dell'Aarau - che era avanti di due gol - contro l'Yverdon.
Una combinazione di risultati che ha condannato l'Aarau a riporre le proprie speranze di promozione, come l'anno scorso, nello spareggio contro il Grasshoppers.
Il Bellinzona ha invece salutato la Challenge League con un pareggio per 2-2 contro l'Etoile Carouge, acciuffato al 90' con la rete di Ayala.