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Calcio Il Vaduz torna in Super League! Aarau fermato dall'Yverdon e scavalcato all'ultima giornata

Swisstxt

15.5.2026 - 22:41

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Challenge League | 36° turno | stagione 25/26

15.05.2026

Il Vaduz è riuscito nell'incredibile impresa di riconquistare la Super League dopo cinque anni, in un'ultima giornata al cardiopalma.

SwissTXT

15.05.2026, 22:41

15.05.2026, 22:48

Decisivi il successo ottenuto per 3-1 ai danni del Wil e il contemporaneo pareggio per 2-2 dell'Aarau - che era avanti di due gol - contro l'Yverdon.

Una combinazione di risultati che ha condannato l'Aarau a riporre le proprie speranze di promozione, come l'anno scorso, nello spareggio contro il Grasshoppers.

Il Bellinzona ha invece salutato la Challenge League con un pareggio per 2-2 contro l'Etoile Carouge, acciuffato al 90' con la rete di Ayala.

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Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Challenge League | 36° turno | stagione 25/26

15.05.2026

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Challenge League | 36° turno | stagione 25/26

15.05.2026

Carouge – Bellinzona 2:2

Carouge – Bellinzona 2:2

Challenge League | 36° turno | stagione 25/26

15.05.2026

Wil – Vaduz 1:3

Wil – Vaduz 1:3

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Stade-Lausanne – Xamax 2:1

Carouge – Bellinzona 2:2

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