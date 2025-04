Xherdan Shaqiri ha avuto molto di cui rallegrarsi dal suo ritorno all'FC Basilea. KEYSTONE

25 punti in 27 partite di campionato. Con una media di 0,93, Xherdan Shaqiri segna con più frequenza di Gimenez o Streller, così come di Knup o Salah. Solo una stella nella storia dell'FCB è stata così efficiente come Shaq.

Michael Schifferle Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Dal suo ritorno dagli USA, Xherdan Shaqiri ha incantato i tifosi del Basilea, il San Giacomo e l'intera Super League.

Con 25 punti in 27 partite di campionato, Shaq ha contribuito al 40% dei gol del Basilea in questa stagione e in campionato ha un tasso di coinvolgimento nelle reti di 0,93 per partita.

Il che fa sorgere spontanea una domanda: è lui il miglior marcatore nella storia del Basilea? blue Sport ha spulciato i libri di statistiche. Mostra di più

Da quando ha calcato per la prima volta un campo professionistico svizzero è stato sommerso di nomignoli: il folletto magico, Shaq Attack, ecc. Ma è sempre stato se stesso, e anche a 33 anni lo è ancora: genuino, senza fronzoli, mai a corto di parole con gli avversari, gli arbitri o i giornalisti critici.

Ma soprattutto non ha mai fatto mancare le sue magie in campo, sia che si tratti di un passaggio elegante o di muoversi per farsi trovare al posto giusto al momento giusto, o di un cross fornito a un compagno di squadra sul secondo palo con precisione millimetrica, o ancora di un pallone che supera il portiere avversario.

Basti ricordarsi che, se solo avesse avuto un pizzico di fortuna in più, il suo corner ai quarti di finale degli Europei contro l'Inghilterra sarebbe entrato e non avrebbe colpito la traversa, e il renano sarebbe seduto in alto nell'Olimpo del calcio europeo.

Alla fine dell'estate è tornato nel posto che desiderava, lo stadio San Giacomo di Basilea, dove tutti sentivano la sua mancanza dalla sua partenza per il Bayern Monaco nel 2012.

Da allora ha militato in top club e messo titoli in bacheca con Inter, Stoke, Liverpool, Lione e Chicago. E anche se non è sempre stato un titolare indiscusso nelle squadre più prestigiose, non ha mai finito di ammaliare Basilea, i tifosi rossoblù e della Nazionale, come l'intera Super League.

14 assist di Shaqiri, il massimo del campionato

Ha segnato 11 gol e solo Dereck Kutesa del Servette (13 gol) e Alvyn Sanches del Losanna (12) fanno meglio in questa statistica. Ma Shaqiri, che calcia quasi tutti i calci piazzati importanti del Basilea, supera i suoi rivali quando si tratta di assist. Con 14, è il primo della lista.

E ha segnato 25 gol, il che significa che Shaq ha contribuito al 40% delle reti del Basilea e finora ha una percentuale di 0,93 gol a partita.

Shaqiri segna e inciampa 07.04.2025

La domanda che ora sorge spontanea è: è lui il miglior marcatore della storia del Basilea? Meglio di Seppe Hügi, la prima leggenda del club? Meglio di Karli Odermatt? Di Ottmar Hitzfeld, poi diventato allenatore di fama mondiale? Come Adrian Knup, l'ex stella della Nati e della Bundesliga?

O ancora come Christian Gimenez e Julio Hernan Rossi, il dream team argentino dell'FCB? Come Hakan Yakin o Matias Delgado? E che dire della coppia di attaccanti svizzeri per eccellenza: Alex Frei e Marco Streller? E Mo Salah, probabilmente il calciatore più famoso al mondo ad aver indossato la maglia rossoblù?

blue Sport ha spulciato i libri di statistica e ha trovato un chiaro vincitore in Alex Frei. Il miglior marcatore della Nazionale svizzera della storia è anche il capocannoniere del suo club preferito, con un'incredibile percentuale di 0,93 gol e assist a partita (vedi classifica sotto).

In fondo alla classifica? Salah, Odermatt e Knup

Il secondo peggiore dei migliori nella classifica stilata da blue Sport utilizzando cifre e dati e Transfermarkt.ch è, tra tutti, l'unico giocatore a raggiungere il rango di star mondiale: l'egiziano Mo Salah.

Ha un tasso di appena 0,42 punti a partita, ma non va dimenticato il fatto che ha anche segnato il gol della vittoria contro il Chelsea di José Mourinho nel 2013, facendo guadagnare milioni alla società renana.

Il fatto che Adrian Knup si trovi all'ultimo posto con 0,3 punti può essere perdonato semplicemente per i suoi gol in Nazionale contro la Romania ai Mondiali del 1994 ed è sicuramente dovuto al crollo del Basilea alla fine degli anni '80, il periodo in cui vestiva la tenuta rossoblù.

Appena migliore è Karli Odermatt, ancora oggi un punto fermo del club e beniamino di intere generazioni: ha segnato solo 0,3 volte a partita. Tuttavia, il suo valore e la sua importanza come giocatore di classe vanno ben oltre i gol e gli assist, soprattutto perché non era un marcatore in senso classico. In ogni caso, generazioni di tifosi del Basilea sono state plasmate da lui. Ancora oggi.

Lo stesso vale per Seppe Hügi, che tra il 1948 e il 1963 ha incantato il calcio renano e, secondo l'abbecedario calcistico di Josef Zindel (1953-2021), il famoso storico dell'FCB ha segnato 282 gol in 363 partite, ossia una percentuale di circa 0,78 gol per match.

Purtroppo in quel periodo non venivano registrati gli assist, motivo per cui Hügi può essere rappresentato solo parzialmente nella classifica. Sorprendentemente, anche senza questi, si trova comunque sul podio, al terzo posto, tra i marcatori di tutti i tempi.

E Shaq, l'uomo sulle cui spalle poggiano tutte le aspettative di titolo del Basilea? Ha totalizzato 0,52 punti a partita per l'FCB. Dal suo ritorno della scorsa estate, ne ha messi a referto 0,93. Questa percentuale lo pone al primo posto insieme a Frei.