Allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia crescono le aspettative. KEYSTONE

Il Venezia, neo promossa in Serie A, si è assicurato un importante investimento di minoranza da parte di Tim Leiweke, figura di spicco del settore sportivo, anche grazie all'interesse del rapper Drake.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Venezia ha conquistato la promozione in Serie A.

Il club annuncia ora un investimento importante di oltre 100 milioni di euro.

Il suo comproprietario, il rapper Drake, ha attirato in laguna due pesi massimi dello sport americano: Tim Leiweke e la figlia Francesca Bodie.

Leiweke ha «guidato diverse squadre alla conquista di numerosi titoli nella Major League Soccer (MLS), nella National Basketball Association (NBA) e nella National Hockey League (NHL), oltre ad aver avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo».

L'obiettivo è quello di far diventare il Venezia una presenza stabile in Serie A e magari anche in Europa. Mostra di più

La scorsa settimana, il Venezia si è assicurato la promozione in Serie A con una giornata d'anticipo grazie al pareggio per 2-2 in casa dello Spezia, tornando nella massima serie italiana appena una stagione dopo la retrocessione del 2025.

Il rapper canadese Drake, che è diventato investitore del Venezia nel 2024, ha ora contribuito all'arrivo di Tim Leiweke e Francesca Bodie, ha dichiarato il club in un comunicato, nell'ambito di un investimento di 100 milioni di euro.

Raccolta fondi da 100 milioni

«Il Venezia FC ha annunciato oggi di aver concluso un importante investimento di minoranza da parte di un veicolo di investimento guidato da Tim Leiweke e Francesca Bodie, due dei professionisti più riconosciuti a livello internazionale nel settore dello sport, dello spettacolo e dello sviluppo immobiliare.

L’investimento rientra in una raccolta fondi da 100 milioni di euro condotta dal Comitato Operativo del Venezia nel corso del 2025-26, volta a rafforzare la stabilità finanziaria del Club e a sostenere le sue ambizioni di competere ai massimi livelli del calcio italiano ed europeo.

Tim Leiweke, leader in MLS, NBA e NHL

Tim Leiweke è stato nominato co-presidente del Comitato operativo del Venezia insieme a Rob Hamwee.

Leiweke è riconosciuto come una delle figure più influenti nel mondo dello sport a livello globale, avendo guidato diverse squadre alla conquista di numerosi titoli nella Major League Soccer (MLS), nella National Basketball Association (NBA) e nella National Hockey League (NHL), oltre ad aver avviato lo sviluppo di alcuni degli impianti sportivi e di spettacolo di maggior successo al mondo» si legge nel comunicato ufficiale.

Presenza stabile in Serie A

Sua figlia Bodie è invece la nuova presidente del club.

«(Il Venezia) è una squadra iconica con una storia centenaria nella città più bella del mondo, e saremo implacabili nella nostra ricerca dell'eccellenza e delle vittorie per valorizzare l'eredità di questo club storico», ha dichiarato Leiweke in un comunicato.

Francesca Bodie (sinistra) e il papà Tim Leiweke, terzo da sinistra, in uno scatto del 2018 imago/Icon SMI

«Avendo trasformato i LA Galaxy e il Toronto FC in squadre campioni e costruito stadi sportivi di prim'ordine, sappiamo cosa serve per creare una cultura vincente e offrire esperienze incentrate sui tifosi».

«Porteremo la stessa competenza a Venezia per garantire agli incredibili tifosi del VFC una sede di livello mondiale e una presenza stabile in Serie A», ha concluso il co-presidente.

Un altro Como?

Diverse le similitudini con il Como 1907 per non sottolinearle.

Come la città lagunare anche quella di Volta è una delle mete turistiche più ricercate d'Italia. Dopo un passato glorioso a livello calcistico, le due formazioni sono scese nella serie cadetta e anche più giù.

Il Como, nel 2019, fu acquistato dai miliardari indonesiani Hartono, attirando altro denaro e l'interesse di diversi ex giocatori. Cesc Fabregas, tra gli altri, ne ha preso le redini in panchina e al momento i lariani sono sesti in Serie A, a tre soli punti dalla zona Champions.

Il rapper canadese Drake - 400 milioni di patrimonio secondo Forbes - ha iniziato a investire nel 2024 e grazie a lui, ecco l'entrata in gioco di Leiweke e della figlia Francesca.

Il noto musicista e comproprietario ha già lavorato con padre e figlia alla Maple Leaf Sports and Entertainment, proprietaria dei Toronto Raptors, del Toronto FC e dei Toronto Maple Leafs.

Il rapper Drake comproprietario del Venezia calcio KEYSTONE

Non ci resta che attendere i primi segnali dalla campagna acquisti, per capire quanto servirà al Venezia per scalare la classifica della massima serie di calcio italiana.

La location, inutile dirlo, è già un brand di per sé.